В Беларуси временно ограничили нагрузки на оси транспорта

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси временно ограничили нагрузки на оси транспортных средств, самоходных машин. Это предусмотрено постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 16 июня 2020 года №34, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.





С 1 июля по 20 сентября максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении по республиканским автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов не должна превышать 6 т.

Эти ограничения не будут распространяться на транспортные средства и самоходные машины при проезде по определенным республиканским автодорогам или их участкам. Ознакомиться с перечнем этих трасс можно в тексте постановления.

Также ограничения не действуют на транспорт, который перевозит пассажиров, живых животных, цветы, грузы гуманитарной помощи, битумы дорожные, бетонные и асфальтобетонные смеси, опасные грузы, зерно, комбикорма, семена рапса, семенной фонд, молоко и молочные продукты, а также грузы, перемещаемые в специализированных грузовых авто с изотермическим кузовом и требующие для сохранности специального температурного и санитарно-гигиенического режимов. Передвигаться по дорогам без ограничений смогут автомобили, которые перевозят отходы животного происхождения для их утилизации и (или) переработки, транспорт, используемый для возведения, реконструкции, эксплуатации (содержания и текущего ремонта), капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, и автотранспорт, осуществляющий перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, ограничения не распространяются на транспортные средства, перевозящике сушенку торфяную, а также на колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.