ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси временно ограничили нагрузки на оси транспорта

26.06.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси временно ограничили нагрузки на оси транспортных средств, самоходных машин. Это предусмотрено постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 16 июня 2020 года №34, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси временно ограничили нагрузки на оси транспорта

С 1 июля по 20 сентября максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении по республиканским автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов не должна превышать 6 т.

Эти ограничения не будут распространяться на транспортные средства и самоходные машины при проезде по определенным республиканским автодорогам или их участкам. Ознакомиться с перечнем этих трасс можно в тексте постановления.

Также ограничения не действуют на транспорт, который перевозит пассажиров, живых животных, цветы, грузы гуманитарной помощи, битумы дорожные, бетонные и асфальтобетонные смеси, опасные грузы, зерно, комбикорма, семена рапса, семенной фонд, молоко и молочные продукты, а также грузы, перемещаемые в специализированных грузовых авто с изотермическим кузовом и требующие для сохранности специального температурного и санитарно-гигиенического режимов. Передвигаться по дорогам без ограничений смогут автомобили, которые перевозят отходы животного происхождения для их утилизации и (или) переработки, транспорт, используемый для возведения, реконструкции, эксплуатации (содержания и текущего ремонта), капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, и автотранспорт, осуществляющий перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, ограничения не распространяются на транспортные средства, перевозящике сушенку торфяную, а также на колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беларуси временно ограничили нагрузки на оси транспортных средств, самоходных машин. Это предусмотрено постановлением Министерства транспорта и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Солигорский район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика