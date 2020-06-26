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В швейцарском банке опровергли информацию о том, что у них есть счета Виктора Лукашенко на 840 млн долларов

26.06.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В швейцарском банке Credit Suisse нет счетов Виктора Лукашенко. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя банка.

В швейцарском банке опровергли информацию о том, что у них есть счета Виктора Лукашенко на 840 млн долларов

Виктор Лукашенко. Фото: пресс-служба НОК

Информацию о том, что у его старшего сына есть деньги в швейцарском банке, напомним, прокомментировал президент.

— Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 млн долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет. И наглецы печатают документ, где 800, там на иностранном языке, но там нет печатей, ничего, — заявил Лукашенко, когда разговор зашел о фейках в интернете.

Ранее в социальных сетях был опубликован якобы скриншот выписки из швейцарского банка Credit Suisse, на котором указывались счета на имя Виктора Лукашенко.

— Снимок экрана (выписка из системы электронного банка) является подделкой. Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы Швейцарии, — заявили РИА «Новости» в банке.

Виктор Лукашенко занимает пост помощника президента по национальной безопасности. Как пояснял Лукашенко-старший, он назначил сына на эту должность «потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами», которые «играют в стране большую роль и должны быть под контролем президента, чтобы, не дай бог, не случилось, как у некоторых наших соседей».

 
 
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  В швейцарском банке Credit Suisse нет счетов Виктора Лукашенко. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя банка. Виктор Лукашенко. Фото:...
 
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