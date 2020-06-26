На всё – акционные цены! В Минске открылись три дискаунтера «Хит! Стандарт»

В Минске открылись сразу три новых дискаунтера «Хит! Стандарт». Один из самых ожидаемых – на улице Притыцкого, 23а, в одном здании с кинотеатром «Аврора», в районе станции метро «Пушкинская». Еще один «Хит! Стандарт» заработал напротив проходной Мотовелозавода – на Партизанском проспекте, 13. Ну, а третий дискаунтер распахнул свои двери в Каменной Горке на улице Колесникова, 36.

Главная особенность дискаунтеров «Хит!» в том, что все товары в них продаются по акционным ценам. Не нужно искать товары на акциях в разных магазинах, ведь все товары по акционным ценам можно купить в одном месте – дискаунтере «Хит! Стандарт».

В каждом дискаунтере представлено около 3000 наименований товаров. Здесь можно найти не только крупы, консервы, чай и кофе, но и фрукты с овощами, а также молочные и мясные продукты. По акционным ценам представлены кондитерские и хлебобулочные изделия. Из непродовольственных товаров – бытовая химия, средства гигиены, электротехника и многое другое.

И всё – по акционным ценам. Так, например, персики в «Хитах» стоят 3,99 рубля за кило, бананы – по 2,79 рубля, а нектарины – 4,99 рубля. Филе цыпленка продается по 6,49 рубля за кило, а минтай – по 4,99 руб. Полтора литра белорусского кваса можно взять за 1,29 рубля, а полкило немецкого молотого кофе Standard – за 5,99 руб. 0,8 л подсолнечного масла с добавлением оливкового стоит 2,49 рубля, 500 грамм вафель с вкусом шоколада – 1,79 рубля, а 10 штук капсул для стирки Persil – 5,99 рубля.

Также напомним, что во всех дискаунтерах «Хит!» проводится игра «Удача в придачу!». За каждые 2 рубля стоимости «товаров удачи» с картой «Е-плюс» покупателю начисляется игровой код, который принимает участие в розыгрышах. Найти «товары удачи» на полках легко - они обозначены специальными ценниками. Розыгрыши призов проходят раз в четыре дня, а каждые 4 недели разыгрываются суперпризы - 30, 40, 50 и 100 тысяч рублей. Ближайший розыгрыш суперпризов – 14 июля.

Все три дискаунтера, которые открылись в Минске, работают ежедневно с 9 до 22 часов.