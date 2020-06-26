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Перспективы развития Минской области и работа калийных производств. Президент с рабочей поездкой в Солигорске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перспективы развития Минской области и работу калийных производств обсудят сегодня, 26 июня, в Солигорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аналогичные ранее были в Могилевской, Гродненской и Брестской областях. Как и тогда, на встречу пригласили представителей крупнейших предприятий региона, местных руководителей разного ранга – всех тех, кто хорошо осведомлен о положении дел.
Ожидается, что после Президент посетит четвертое рудоуправление предприятия «Белкалий-Мигао». Здесь производят нитрат калия, 92 % уходит на экспорт.
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Перспективы развития Минской области и работа калийных производств. Президент с рабочей поездкой в Солигорске
Новости Беларуси. Перспективы развития Минской области и работу калийных производств обсудят сегодня, 26 июня, в Солигорске, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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