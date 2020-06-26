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Ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили ветеранам органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поводов для встречи оказалось немало: День Победы, грядущий День независимости, день образования ветеранской организации, да и просто желание обсудить насущные вопросы.
Юрий Тарабрин, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси (1996-1997 гг.):
Напомним, Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск был образован 29 лет назад. Тогда утвердили устав, определили задачи. С тех пор все участники верны одной цели – это использование бесценного опыта и знаний ветеранов в борьбе с преступностью, повышение престижа милицейской службы и сохранение офицерских традиций.
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Ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Новости Беларуси. Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили ветеранам органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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