Ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили ветеранам органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.













Поводов для встречи оказалось немало: День Победы, грядущий День независимости, день образования ветеранской организации, да и просто желание обсудить насущные вопросы.





Юрий Тарабрин, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси (1996-1997 гг.):

Жесткое поведение в отношении преступников и внимательное отношение к людям. Вот всё. Александр Сергеевич Пушкин сказал, что и опыт – сын ошибок трудных. Есть, установлен порядок: ребята, работайте, проявляйте себя, показывайте свои мозги, учитесь, старайтесь, добивайтесь.













Напомним, Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск был образован 29 лет назад. Тогда утвердили устав, определили задачи. С тех пор все участники верны одной цели – это использование бесценного опыта и знаний ветеранов в борьбе с преступностью, повышение престижа милицейской службы и сохранение офицерских традиций.