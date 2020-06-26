Как выбрать фильтр для воды? Рассказываем простым языком

Источник материала: ОНТ

Появление накипи в чайнике, осадка в кувшине с водой или наличие запаха напоминает нам о том, что вода - это не только H 2 O. Ведь она может содержать в своём составе минералы, соли, грязь и химические вещества. Однако данные проблемы можно решить при помощи покупки обычного фильтра для воды. Как правильно выбрать фильтр для воды, читайте в нашем материале.

На сегодняшний день существуют три основных видов фильтров: фильтры-кувшины, насадки, проточные фильтры. Первый фильтр - самый популярный и простой вид. Вода в них очищается при помощи встроенного картриджа, через который протекает вода.

Выбор фильтра зависит от целей использования, места размещения, качества воды из водопровода, а также объёма расходуемой воды.

Прежде чем выбрать тот или иной фильтр, следует внимательно изучить преимущества и недостатки каждого.

1. Фильтры- кувшины



фото: srbu.ru

Данные фильтры подойдут для тех, у кого качество воды более менее хорошее.

Преимущества:

Невысокая цена

Небольшой размер

Незначительно снижает содержание хлора в воде, а также очищает от механических примесей

Недостатки:

Невысокое качество очистки

Рассчитан на маленькое количество литров (обычно 250-300 л.)

Примечательно то, что картридж в таком фильтре должен обязательно находиться в воде. В противном случае, качество фильтрации будет гораздо ниже.

2. Проточные фильтры



фото: filtromir.ru

Данные фильтры встраиваются в систему водоснабжения. Фильтр представляет собой многоступенчатую систему фильтрации и бак. Таким образом, вода накапливается в баке и проходит все ступени очистки от загрязнений и вредных веществ. Более дорогие модели оснащены системой обратного осмоса, а также минерализатором. Осмос избавляет воду от вредных бактерий. Из-за того что после очистки воды осмосом она превращается в практически дистиллированную, используется минерализатор. Таким образом, вода обогащается полезными микроэлементами. Ещё одно преимущество данного вида фильтра заключается в возможности установки двух потоков воды. Это означает, что очищенная вода поступает в отдельный кран и будет подходить для питья. Такие фильтры следует выбирать семьям со значительным загрязнением воды и высоким её расходом.

Преимущества:

Очень высокое качество очистки

Высокая производительность - порядка 1.5-2.5 литра в минуту

Удобное размещение под мойкой на кухне

Недостатки:

Высокая стоимость

Сложность в установке

Дорогие расходные материалы

3. Насадка на кран



фото: http://greenbelarus.info

Данный фильтр представляет собой ёмкость с картриджем, которая подключается к крану водопровода. Данная система очистки воды по качеству близка к кувшинному фильтру, но отличается удобством использования.

Преимущества:

Прост в установке

Компактный

Дешёвый

Недостатки:

Низкая производительность - 0,5-1 литра в минуту

Низкое качество фильтрации

Помните что, приобретая фильтр для очистки воды, вы заботитесь о своём здоровье. Не стоит экономить на их покупке, ведь, помимо здоровья, вы также продлите срок службы вашей техники. Поэтому даже дорогие установки окупаются через год.

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