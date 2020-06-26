Сбежать от коронавируса и грязной воды: цены белорусских агроусадеб

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Кромка леса на горизонте и какой-то водный массив в окрестностях в Беларуси всегда обеспечены. Но отдых в любой белорусской агроусадьбе предполагает или почти нетронутый ландшафт: хутор в лесу, сбор ягод на болоте, дом на острове среди озера и т.п., или хотя бы луг и грядки для вольных упражнений в агротуризме.



Разберемся, сколько это стоит, и дадим возможность сравнить отечественные удовольствия с тем, что можно было купить за эти же деньги за границей.

Агроусадьба «Красное»

Могилевская обл., Осиповичский р-н, д. Красное, левый берег реки Березины. От столицы 125 км.

Удачное сочетание исторической основы и всего спектра современных удобств. Усадьба стоит на месте имения богатого шляхетского рода Незабытовских. От имения конца 18 столетия остался сам дом, впрочем многократно перестроенный, некоторые фрагменты интерьера и частично подземный ход.

Сейчас гостям предлагают вольную стилизацию под обстановку 19 века: библиотеку, музыкальную гостиную с камином, а также с экраном и проектором для деловых встреч, бильярдом, играми и прочими удобствами для отдыха.

Столовая на 36 персон с двумя каминами под гербами Незабытовских угостит блюдами белорусской и литовской кухни, в т.ч. из местных продуктов. В усадьбе есть гостевой дом на 24 человека с 10 комнатами.

Отдыхающим предлагают:

пешие и велосипедные прогулки по окрестностям;

плавание на байдарках, катерах или плотах по Березине и Свислочи;

рыбалку;

пентак;

стрельбу из лука;

настольные игры, дартс;

баню, джакузи;

игровую комнату и анимацию для детей.

Место подходит и для отдыха и для деловых встреч, конференций.

Естественно – Усадьба Красное имеет максимальные рейтинги во всех обзорах и массу положительных отзывов. Одновременно принимает до 40 гостей. Цена – 100 руб. за сутки. Некоторые дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Усадьба «Aksios»

Витебская обл. ,Поставский р-н, д.Войшкуны, озеро Болдук. От столицы – 141 км.

Еще одна агроусадьба с высоким рейтингом, но принципиально иным форматом. Место для самостоятельного отдыха.

Два отдельных дома на 14 человек каждый. Дом снимают полностью, потому это больше подходит для коллективного времяпровождения, короткого совместного отпуска, длительного корпоратива и т.д.

Кроме мебели и камина дома оборудованы всей необходимой техникой, в т.ч. кухонной и всем необходимым для самостоятельной жизни. 3 раза в неделю хозяева готовят сауну на дровах, что входит в стоимость аренды.

Есть возможность заказать трансфер в Вильнюс или наслаждаться природой:

выбрать пешую или велосипедную экскурсию;

кататься на лодках;

рыбачить и пр.

Цены усадьбы Aksios в пересчете на одного человека весьма доступные – 25,48 руб. за сутки или 357,26 руб. за дом в будние и 714,51 руб. в выходные дни.

Усадьба «Заповедный остров»

Витебская обл., Глубокский р-н, д. Шо, между озер Ивесь и Шо. От столицы 200 км.

Для отдыхающих построено несколько отдельных домов, со спальнями, гостиными и санузлами. Вручную изготовленная мебель. На улице батут, гамак, мини-гольф, качели, мангал, специальное место для костра.

Есть гостевой зал с музыкой, караоке и прочими праздничными удобствами. Как и положено в настоящей агроусадьбе, работает баня, есть современные сервисы: интернет и телевидение. Действует летняя кухня, есть русская печь.

Недалеко коневодческое хозяйство с катанием на лошадях, грибы и ягоды в лесу, рыбалка почти у дома, на озерах.

Цена суток – 47,62 руб. с человека, 333,44 руб. за дом.

Усадьба «Wooden Villa» (Вуден Вилла)

Минская обл., Минский р-н, д. Колодищи. От столицы 5 км

Агроусадьба построена в нескольких минутах езды от столицы. Деревянный дом, некоторая стилизация под европейские виллы. Два этажа и пять спален, все современные удобства можно не перечислять.

Есть банкетный зал. Можно нанять специалистов по организации праздников для крупных мероприятий, обеспечить гостей подходящей кухней и т.д. Во дворе баня на дровах для 12 гостей, места для отдыха и шашлыков.

Близко лес, там вряд ли выйдет поохотиться, но для пеших и велопрогулок все условия есть.

Цена для 1 человека 21 руб. в сутки, за дом – 315 руб. в будни и 420 руб. в выходные.

Усадьба «Апельсин»

Витебская обл.,Ушачский р-н, г.п. Ушачи. От столицы 180 км.

Сравнительно небольшой, на 6 гостей, деревянный дом у озера Вечелье. Построен по норвежской технологии, имеет все современные удобства, в т.ч. теплые водяные полы на первом этаже, кондиционер и спутниковую антенну. Есть камин и сауна на дровах.

Во дворе детская игровая площадка, за отдельную плату – профессиональный батут.

Близко лес и озера для рыбалки. Можно взять на прокат лодку, катер, катамаран или водный мотоцикл. Можно кататься на водных лыжах и вейкборде.

Цена за сутки – 40 руб. с одного человека, 120 руб. за дом в будни и 160 руб. в выходные.

Недорогие агроусадьбы

Пять предыдущих усадеб находились в самом верху тематических рейтингов. Пять следующих мы выбрали исходя из минимальной цены проживания 1 человека. Недорогих агроусадеб в Беларуси гораздо больше, чем раскрученных мест, большинство из них похожи на один из таких вариантов:

Усадьба «У чистого пруда»

Минская обл.,Мядельский р-н, г.Мядель. От столицы 135 км.

Деревянный дом в Национальном парке «Нарочанский». Кроме Нарочи вокруг еще четыре озера: Белое, Мястро, Мядель, Рудаково.

В доме 3 спальни, могут свободно разместиться до 6 отдыхающих. Есть необходимые удобства и кухня. На участке можно готовить шашлыки. Около дома пруд с рыбалкой и лечебной голубой глиной.

Доступны экскурсионные маршруты, в частности – по Мядельской Кальварии.

Цена суток для одного человека – 8 руб., весь коттедж – 50 руб. в будни и 75 руб. в выходные. Несмотря на низкие цены агроусадьба «У чистого пруда» попала в девятку лучших усадеб Края.

Усадьба «Заречное»

Минская обл., Борисовский р-н, Березинский биосферный заповедник, урочище Броды. От столицы – 130 км.

Здесь особая ценность – место. Заповедник, почти не измененная природа, верховья реки Березины.

Дом двухэтажный на 8 гостей, отопление печное, 2 спальни и кухня, она же столовая. Можно отдыхать во дворе, жечь костер, жарить шашлыки и пр. Внутреннее убранство более чем скромное.

Цена 10 руб. с человека за сутки и 80 руб. за дом в будни.

Усадьба «У Виктора»

Минская обл., Мядельский р-н, пос. Скоры. От столицы 130 км.

Еще одна усадьба в Нарочанском крае. До озера Нарочь 7 км, до озера Мядель – 700 м.

Дом на 16 гостей разделен на две части, которые можно снять по отдельности. Есть обычные бытовые удобства и общая кухня.

К усадьбе следует с полным правом добавлять приставку «агро», потом что в хозяйстве есть лошади, овцы, козы, гуси, кролики. Гостям предлагаются (за отдельную плату) блюда из собственных продуктов.

Есть спортплощадка, свой пруд для рыбалки, беседка на 40 мест и т.д., а также баня. Гостям предлагают:

велосипедные прогулки;

походы за грибами и ягодами;

стрельбу из лука;

катание на моторных лодках и каноэ.

Плата за все: 10 руб. с человека в сутки и 50 руб. за дом при аренде на 5 дней и больше.

Усадьба Полевая

Минская обл., Логойский р-н, д. Чуденичи. От столицы 22 км.

Усадьба для длительного проживания, сдается на месяц и более. 4-комнатный дом с удобствами для 8 гостей. На улице есть мангал, столы, лавочки для пикников.





По отзывам дом теплый, это особенно актуально для тех живет там зимой ради катания на лыжах. Недалеко находятся горнолыжные комплексы «Логойск» и «Силичи».

Цена для одного человека 10 руб. в сутки.

Агроусадьба на озере Островно

Витебская обл., Лепельский р-н, д. Поземщина. От столицы 180 км.

Два дома на берегу озера Островно. Внутреннее убранство с отсылкой к истории, есть русская печка, деревянные полы и стены. Но кухня и бытовая техника тоже есть. В доме 6 спальных мест и еще 20 гостей можно принять в беседке на улице.

Цена 11,91 руб. с человека в сутки, 71,46 руб. за дом в будни и 119,09 руб. в выходные.

Что в итоге?

Отдых в агроусадьбах для массового сознания не «статусный».Можно прожить неделю в дешевой испанской гостинице в часе от побережья и говорить «мы были на Средиземном море». Но сложнее похвастаться отдыхом в самой благоустроенной, уютной и экологически чистой агроусадьбе.

Агроусадьба это отдых без траты времени и денег на перелет, визу и переводчика. Агроусадьба – это воспоминание детства у бабушки, но без требования полить грядки и собрать жуков. Хотя многие усадьбы имеют свой особенный колорит, исторический или природный. С другой стороны – агроусадьба отличается от деревни также, как заповедник от придорожного леса, а отель от общежития.

Еще один приятный момент – агроусадьбы есть практически на всей территории Беларуси, потому дорога вряд ли окажется слишком длинной.