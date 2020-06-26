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Сегодня в амфитеатре – бесплатный концерт
26.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
26 июня в летнем амфитеатре выступит Государственный академический ансамбль танца Беларуси. Концерт состоится в рамках празднования Дня города.
Начало в 17.30
Вход свободный
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26 июня в летнем амфитеатре выступит Государственный академический ансамбль танца Беларуси. Концерт состоится в рамках празднования Дня города. Начало в 17.30...
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