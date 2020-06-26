Выставка техники и продукции, бизнес-встречи и контракты. Третий Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно 8-9 октября

Источник материала: Ивьевский край

Создан организационный комитет, а также разработан и утвержден план подготовки его проведения.

В первый день форума пройдет встреча глав региональных делегаций Беларуси и Украины. Состоится 9-е заседание двустороннего Консультативного совета делового сотрудничества. В программе также открытие выставки-ярмарки продукции предприятий и организаций регионов Беларуси и Украины и выставки крупногабаритной техники и образцов промышленной продукции.





Во второй день пройдет двусторонняя встреча сопредседателей организационных комитетов Беларуси и Украины и пленарное заседание форума.

По предложению украинской стороны в настоящее время прорабатывается вопрос организации в рамках форума Дней украинского кино в кинотеатрах города Гродно.





Украина является одним из основных торговых партнеров области и занимает 2-е место по объему товарооборота. По итогам 2019 года объем внешней торговли товарами Гродненской области с Украиной составил 371,6 миллиона долларов, или 117,6% к уровню 2018 года. Объем экспорта – 206,3 миллиона долларов (темп роста – 115,5%), импорта – 165,3 миллиона долларов (темп роста – 120,0%). Сальдо сложилось положительное в размере 41 млн. долларов.

Предприятия области поставляют на украинский рынок минеральные удобрения, плиты МДФ и ДСП, молочную продукцию: молоко сухое, сливки, масло сливочное, сыры и творог, чулочно-носочные изделия, лаки и краски.





Гродненской областью заключены соглашения о межрегиональном сотрудничестве с восьмью регионами Украины, в том числе Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Одесской, Черниговской, Запорожской и Волынской областями.

Делегация Гродненской области принимала активное участие в мероприятиях второго Форума регионов Украины и Беларуси, который состоялся 3-4 октября 2019 года в Житомире. На выставке крупногабаритной техники Гродненская область была представлена предприятиями ОАО «Лидагропромаш» и ОАО «Гродно Азот». На выставке декоративно-прикладного искусства свои работы продемонстрировали мастера народного творчества из Ивьевского, Лидского и Новогрудского районов. В культурной программе принял участие народный ансамбль народной песни «Рукавічкі» Обуховского центра культуры Гродненского района.





В рамках мероприятий второго Форума состоялось 8-е заседание Белорусско-Украинского Консультативного совета делового сотрудничества и переговоры между представителями украинских и белорусских компаний. В работе совета приняли участие представители СЭЗ «Гродноинвест», УП «Гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», «УКХ «Гродномясомолпром», «Беллакт», «Рогозницкий крахмальный завод», «УКХ «ГродноОблсельхозтехника», «Вороновская сельхозтехника», «Минойтовский ремонтный завод». Были подписаны соглашение между Гродненским областным исполнительным комитетом и Волынской областной государственной администрацией о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также соглашение о партнерстве между городами Гродно и Тернополь.