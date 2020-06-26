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Швейцарский банк опроверг наличие у него счетов Виктора Лукашенко
Источник материала: Myfin
«Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы Швейцарии», — сказал представитель швейцарского банка.
Ранее в социальных сетях, СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что у Виктора Лукашенко - старшего сына президента Беларуси и его помощника по национальной безопасности - якобы есть тайные счета. В доказательство приводился скриншот с выпиской со счета на имя Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал сообщения о 840 млн долларов на счету его сына «жутким фейком» и предложил любому желающему немедленно забрать эти деньги.
Источник: Myfin.by
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