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Швейцарский банк опроверг наличие у него счетов Виктора Лукашенко

26.06.2020 11:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото из публикации РИА Новости: Keystone, Alessandro Della Bella

«Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы Швейцарии», — сказал представитель швейцарского банка.

Ранее в социальных сетях, СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что у Виктора Лукашенко - старшего сына президента Беларуси и его помощника по национальной безопасности - якобы есть тайные счета. В доказательство приводился скриншот с выпиской со счета на имя Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал сообщения о 840 млн долларов на счету его сына «жутким фейком» и предложил любому желающему немедленно забрать эти деньги.

Источник: Myfin.by
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Швейцарский банк Credit Suisse назвал подделкой появившийся в интернет-сети снимок экрана с выпиской из его онлайн-системы на имя Виктора Лукашенко, сына президента...
 
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