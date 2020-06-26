ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Теперь и гибрид: представлено новое поколение пикапа Ford F-150

26.06.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пикап Ford F-150 — настоящий символ автомобильной Америки, самый популярный за океаном автомобиль, который теперь сменяет поколения. Сегодня представлена уже 14-ая по счету генерация всенародно любимой в США «рабочей лошадки».


Рисковать экспериментами с моделью, которая и без того отлично продается, дизайнеры не стали — снаружи F-150 изменился немного. Все, как и с Porsche 911 — изменения во внешности носят эволюционный характер: это переоформленная решетка радиатора (на выбор — 11 различных ее вариантов!) с активными заслонками, перекроенные бамперы, а также новая головная и задняя оптика.


Кузов стал жестче, но все внешние панели, как и прежде, изготовлены из алюминия, аналогичного тому, что применяется при изготовлении кузовов армейских вездеходов. Под ними — рама из высокопрочной стали, схема шасси также осталась традиционной. На выбор будут доступны версии с одинарной, полуторной и двойной кабиной.


В салоне F-150 используются более качественные отделочные материалы, при этом в Ford учли и вкусы консервативных поклонников модели, сохранив на центральной консоли множество физических кнопок и переключателей. В «базе» у пикапа — традиционные приборы, но версии побогаче щеголяют виртуальной комбинацией с дисплеем на 8 или 12,3 дюйма.


Мультимедиа-система SYNC 4 — с 8- или 12-дюймовым экраном (в зависимости от комплектации), поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и возможностью обновления софта «по воздуху». Для новинки доступен широкий набор водительских ассистентов, входящих в фирменный комплекс Co-Pilot360 2.0, расширен список опций, среди которых аудиосистема Bang & Olufsen с 18 динамиками и бортовой генератор ProPower Onboard, от которого можно запитывать различные потребители электроэнергии.


Пока для нового F-150 заявлена одна силовая установка, причем гибридная, получившая обозначение PowerBoost. Ее отдачу в компании пока не раскрывают, но известно, что она включает 3,5-литровый турбо-V6, 10-ступенчатый «автомат», встроенный в трансмиссию 47-сильный электромотор и литий-ионную батарею емкостью всего 1,5 кВтч. Гибридный F-150 сможет буксировать прицеп массой до 5,4 тонны, а заявленный запас хода — около 1100 км.


Также в гамме F-150 сохранятся знакомые по нынешнему пикапу бензиновые атмосферные моторы объемом 3,3 л и 5 л, турбодвигатели 2.7 и 3.5 и трехлитровый дизель Power Stroke — их точные характеристики будут обнародованы ближе к моменту рыночного дебюта, запланированного на осень. Кроме того, новый F-150 получит и чисто электрическую версию, но сроки ее выхода пока неизвестны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Ford показала уже 14-ую по счету генерацию всенародно любимой в США «рабочей лошадки».
 
Новости дня
Новости разные
 
В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика