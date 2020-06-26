Теперь и гибрид: представлено новое поколение пикапа Ford F-150

Источник материала: Tut.by

Пикап Ford F-150 — настоящий символ автомобильной Америки, самый популярный за океаном автомобиль, который теперь сменяет поколения. Сегодня представлена уже 14-ая по счету генерация всенародно любимой в США «рабочей лошадки».





Рисковать экспериментами с моделью, которая и без того отлично продается, дизайнеры не стали — снаружи F-150 изменился немного. Все, как и с Porsche 911 — изменения во внешности носят эволюционный характер: это переоформленная решетка радиатора (на выбор — 11 различных ее вариантов!) с активными заслонками, перекроенные бамперы, а также новая головная и задняя оптика.





Кузов стал жестче, но все внешние панели, как и прежде, изготовлены из алюминия, аналогичного тому, что применяется при изготовлении кузовов армейских вездеходов. Под ними — рама из высокопрочной стали, схема шасси также осталась традиционной. На выбор будут доступны версии с одинарной, полуторной и двойной кабиной.





В салоне F-150 используются более качественные отделочные материалы, при этом в Ford учли и вкусы консервативных поклонников модели, сохранив на центральной консоли множество физических кнопок и переключателей. В «базе» у пикапа — традиционные приборы, но версии побогаче щеголяют виртуальной комбинацией с дисплеем на 8 или 12,3 дюйма.





Мультимедиа-система SYNC 4 — с 8- или 12-дюймовым экраном (в зависимости от комплектации), поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и возможностью обновления софта «по воздуху». Для новинки доступен широкий набор водительских ассистентов, входящих в фирменный комплекс Co-Pilot360 2.0, расширен список опций, среди которых аудиосистема Bang & Olufsen с 18 динамиками и бортовой генератор ProPower Onboard, от которого можно запитывать различные потребители электроэнергии.





Пока для нового F-150 заявлена одна силовая установка, причем гибридная, получившая обозначение PowerBoost. Ее отдачу в компании пока не раскрывают, но известно, что она включает 3,5-литровый турбо-V6, 10-ступенчатый «автомат», встроенный в трансмиссию 47-сильный электромотор и литий-ионную батарею емкостью всего 1,5 кВтч. Гибридный F-150 сможет буксировать прицеп массой до 5,4 тонны, а заявленный запас хода — около 1100 км.





Также в гамме F-150 сохранятся знакомые по нынешнему пикапу бензиновые атмосферные моторы объемом 3,3 л и 5 л, турбодвигатели 2.7 и 3.5 и трехлитровый дизель Power Stroke — их точные характеристики будут обнародованы ближе к моменту рыночного дебюта, запланированного на осень. Кроме того, новый F-150 получит и чисто электрическую версию, но сроки ее выхода пока неизвестны.