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Штаб Бабарико троллит «Минскводоканал» за его вонючую воду
Источник материала: KYKY>
В телеграм-канале штаба претендента в президенты Виктора Бабарико
«Причину, по которой треть жителей столицы осталась без воды, нужно «устанавливать» больше двух дней. «Минскводоканал» пишет, что вода соответствует всем нормам, но запрещает ее пить. Власти тратят свой ограниченный ресурс на беготню за журналистами, поиски тайных комнат и Нарний и ликвидации очередей. Вода в порядке, но пить ее пока нельзя! Страна для жизни, но жить в ней пока сложно!», – написал штаб политика.
При чем здесь Нарния? Вчера в доме Виктора Бабарико проходил очередной обыск. Как
О кризисе, с которым 24 июня сотни тысяч минчан столкнулись из-за дурно пахнущей воды, мы подробно
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В телеграм-канале штаба претендента в президенты Виктора Бабарико появилось новое сообщение – на этот раз на тему едко пахнущей воды, которая текла (и кое-где даже...
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