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Штаб Бабарико троллит «Минскводоканал» за его вонючую воду

26.06.2020 11:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В телеграм-канале штаба претендента в президенты Виктора Бабарико появилось новое сообщение – на этот раз на тему едко пахнущей воды, которая текла (и кое-где даже продолжает течь) из кранов в домах минчан.

«Причину, по которой треть жителей столицы осталась без воды, нужно «устанавливать» больше двух дней. «Минскводоканал» пишет, что вода соответствует всем нормам, но запрещает ее пить. Власти тратят свой ограниченный ресурс на беготню за журналистами, поиски тайных комнат и Нарний и ликвидации очередей. Вода в порядке, но пить ее пока нельзя! Страна для жизни, но жить в ней пока сложно!», – написал штаб политика.

При чем здесь Нарния? Вчера в доме Виктора Бабарико проходил очередной обыск. Как выяснили наши коллеги The Village Беларусь, там искали тайные комнаты. «Кроме трех следователей, приехала девушка из БРТИ. Простукивали стены, мерили. Насколько я понимаю, искали тайные комнаты. Часа три-четыре это длилось. Ничего не нашли», – объяснила подруга семьи экс-банкира Татьяна Кручинина.

О кризисе, с которым 24 июня сотни тысяч минчан столкнулись из-за дурно пахнущей воды, мы подробно рассказывали. Прошло два дня, но развернутого ответа от властей, в чем причина водного коллапса, общественность не получила. Единственное, что мы знаем: «Минскводопровод» связывает запах воды с жарой. А сегодня утром эта организация заявила, что вода вода в кранах уже соответствует всем нормам, только вот пить ее все еще почему-то нельзя.

 
 
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В телеграм-канале штаба претендента в президенты Виктора Бабарико появилось новое сообщение – на этот раз на тему едко пахнущей воды, которая текла (и кое-где даже...
 
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