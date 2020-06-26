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Швейцарский банк опроверг наличие клиентских отношений с Виктором Лукашенко
26.06.2020 11:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: qz.com
Банк Credit Suisse опроверг информацию о тайном счете сына белорусского президента.
Снимок экрана с выпиской из онлайн системы швейцарского банка Credit Suisse на имя Виктора Лукашенко является подделкой, сообщил
"Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы Швейцарии", - сказал собеседник РИА Новости.
Скриншот выписки банка, на котором указывались счета на имя Виктора Лукашенко, ранее получил распространение в соцсетях и Telegram-каналах. 24 июня Александр Лукашенко
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Банк Credit Suisse опроверг информацию о тайном счете сына белорусского президента.
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