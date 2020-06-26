Швейцарский банк опроверг наличие клиентских отношений с Виктором Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

фото: qz.com

Банк Credit Suisse опроверг информацию о тайном счете сына белорусского президента.

Снимок экрана с выпиской из онлайн системы швейцарского банка Credit Suisse на имя Виктора Лукашенко является подделкой, сообщил РИА Новости официальный представитель банка

"Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы Швейцарии", - сказал собеседник РИА Новости.

Скриншот выписки банка, на котором указывались счета на имя Виктора Лукашенко, ранее получил распространение в соцсетях и Telegram-каналах. 24 июня Александр Лукашенко назвал это «жутким фейком» .