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Швейцарский банк опроверг наличие клиентских отношений с Виктором Лукашенко

26.06.2020 11:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: qz.com

Банк Credit Suisse опроверг информацию о тайном счете сына белорусского президента.

Снимок экрана с выпиской из онлайн системы швейцарского банка Credit Suisse на имя Виктора Лукашенко является подделкой, сообщил РИА Новости официальный представитель банка

"Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы Швейцарии", - сказал собеседник РИА Новости.

Скриншот выписки банка, на котором указывались счета на имя Виктора Лукашенко, ранее получил распространение в соцсетях и Telegram-каналах. 24 июня Александр Лукашенко назвал это «жутким фейком».

 
 
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Банк Credit Suisse опроверг информацию о тайном счете сына белорусского президента.
 
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