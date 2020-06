«Она сделает его несчастным». Автор книг о королевской семье раскритиковала Меган Маркл и принца Гарри

Источник материала: ОНТ

Колин Кэмпбелл, автор книг о британской королевской семье, высказала мнение, что Меган Маркл сделает принца Гарри несчастным. В издании Daily Mail опубликованы цитаты из ее новой книги, пишет lenta.ru.

Писательница в произведении резко раскритиковала герцога и герцогиню Сассекских. Она считает, что Меган Маркл заставила принца Гарри отказаться от большинства своих друзей и от семьи ради выгоды.

Кэмпбелл рассказывает, что дед принца Гарри, принц Филипп, прозвал Меган «Вольфрам» из-за ее несгибаемого характера.

Еще автор книги добавила, что принц Гарри слабохарактерный и не сможет бросить жену.

25 июня книга «Меган и Гарри: Настоящая история» - Meghan And Harry: The Real Story - вышла в продажу. Известно, что автор очень близка к королевской семье. Ранее 70-летняя Колин Кэмпбэлл выпустила биографию принцессы Дианы, которая вошла в список бестселлеров The New York Times, и жизнеописание матери Елизаветы II.

Фото: globallookpress.com









