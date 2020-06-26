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Оплачивают до половины его стоимости. Почему жителей Парижа пересаживают на велосипеды?

26.06.2020 11:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. На улицы французской столицы после снятия карантинных мер выехало рекордное количество велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оплачивают до половины его стоимости. Почему жителей Парижа пересаживают на велосипеды?

За год популярность этого вида транспорта выросла почти вдвое. Ранее власти страны призывали граждан пересаживаться с машин на велосипеды. На эти цели было выделено 20 миллионов евро.

Оплачивают до половины его стоимости. Почему жителей Парижа пересаживают на велосипеды?

Мэр французской столицы пообещал сделать велосипед основным видом личного транспорта. В Париже и столичном регионе уже начали выплачивать субсидии на их покупку в размере половины стоимости.

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Новости Франции. На улицы французской столицы после снятия карантинных мер выехало рекордное количество велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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