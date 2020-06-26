Лукашенко: расслабляться нельзя, сегодня время требует стремительного движения вперед

Источник материала: ОНТ

Сегодня на встрече с активом Минской области Александр Лукашенко заявил, что кризис - это не только беда, но и время возможностей, пишет БЕЛТА.

Железная задача - все, что есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках, по словам Президента, поставлена руководству правительства Национального банка.

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