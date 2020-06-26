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После парада Победы в Москве загорелся БТР. Стало известно почему
Источник материала: Tut.by
Причиной возгорания после парада Победы бронетранспортера К-17, созданного на колесной платформе «Бумеранг», стало задымление в двигательном отсеке. Об этом
По информации ведомства, задымление произошло в результате попадания масла в выпускной коллектор. Представители промышленности установили и устранили причину неисправности. Бронетранспортер был доставлен во временный парк хранения техники.
Ранее в соцсети попало видео с российским бронетранспортером К-17, который загорелся, возвращаясь с парада Победы. Инцидент произошел на одной из московских улиц, возникшее в результате происшествия задымление боевой машины наблюдали несколько десятков человек.
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Пострадавшая техника отправилась на хранение.
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