После парада Победы в Москве загорелся БТР. Стало известно почему

Источник материала: Tut.by

Причиной возгорания после парада Победы бронетранспортера К-17, созданного на колесной платформе «Бумеранг», стало задымление в двигательном отсеке. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на Минобороны.

По информации ведомства, задымление произошло в результате попадания масла в выпускной коллектор. Представители промышленности установили и устранили причину неисправности. Бронетранспортер был доставлен во временный парк хранения техники.

Ранее в соцсети попало видео с российским бронетранспортером К-17, который загорелся, возвращаясь с парада Победы. Инцидент произошел на одной из московских улиц, возникшее в результате происшествия задымление боевой машины наблюдали несколько десятков человек.