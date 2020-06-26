17 человек спасли на месте крушения судна на реке в Китае

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Один человек погиб, еще шестеро числятся пропавшими без вести в результате ЧП на реке в китайской провинции Юньнань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, судно, на борту которого находились 24 человека, перевернулось 25 июня.









Поисково-спасательные работы на месте происшествия не прекращаются вторые сутки. В ней задействованы около 400 человек. На данный момент удалось спасти 17 пострадавших. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.