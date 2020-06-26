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17 человек спасли на месте крушения судна на реке в Китае
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Один человек погиб, еще шестеро числятся пропавшими без вести в результате ЧП на реке в китайской провинции Юньнань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия не прекращаются вторые сутки. В ней задействованы около 400 человек. На данный момент удалось спасти 17 пострадавших. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Новости Китая. Один человек погиб, еще шестеро числятся пропавшими без вести в результате ЧП на реке в китайской провинции Юньнань, сообщили в программе Новости «24...
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