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Житель Лунинецкого района обвиняется в совершении имущественных преступлений

26.06.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Лунинецким районным отделом Следственного комитета расследуется многоэпизодное уголовное дело о мошенничестве и присвоении денег юридического лица.

Житель Лунинецкого района обвиняется в совершении имущественных преступлений

Согласно материалам уголовного дела, 26-летний житель Лунинецкого района, являясь учредителем и директором частного предприятия, в период с января 2014 года по май 2020 года под различными предлогами завладел денежными средствами и имуществом граждан, а также юридических лиц.

Деньги обвиняемый получал под предлогом поставки крупных партий сельскохозяйственной продукции, а также займов.

Получая денежные средства от потерпевших, обвиняемый принятые на себя обязательства не выполнял, после чего либо переставал выходить на связь либо регулярно переносил срок выполнения обещанного.

Кроме того, в марте текущего года обвиняемый мошенническим путем завладел 10 000 тюльпанов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю из Дрогичинского района.

Также мужчина, действуя от имени возглавляемой им организации в сентябре 2019 года приобрел в лизинг 2 автомобиля, которые, в нарушение договоров лизинга, в мае 2020 года продал, причинив ущерб лизинговой компании в сумме более 63 тысяч рублей.

Следователями в настоящее время установлено 18 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого, в результате совершения которых он причинил имущественный вред 10 гражданам и 2 юридическим лицам на общую сумму свыше 210 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждено 12 уголовных дел, которые соединены в одном производстве.

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается.

За 5 месяцев текущего года следственными подразделениями Брестской области возбуждено 122 уголовных дела по статье 209 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Официальный представитель УСК по Брестской области

Дмитрий Иванюк

 
 
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  Лунинецким районным отделом Следственного комитета расследуется многоэпизодное уголовное дело о мошенничестве и присвоении денег юридического лица. Согласно...
 
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