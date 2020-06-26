В Варшаве с моста упал пассажирский автобус. Два человека погибли

Источник материала: ОНТ

Выясняются причины серьезной аварии в Варшаве. Накануне с моста упал автобус с пассажирами.

«Гармошка» пробила мостовое ограждение и рухнула вниз. Часть автобуса осталась висеть на перилах. По уточненным сегодня данным, погибли двое, ещё пятеро в тяжелом состоянии. Всего пострадали 17 человек.

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