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В Варшаве с моста упал пассажирский автобус. Два человека погибли

26.06.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Варшаве с моста упал пассажирский автобус. Два человека погибли

Выясняются причины серьезной аварии в Варшаве. Накануне с моста упал автобус с пассажирами.

«Гармошка» пробила мостовое ограждение и рухнула вниз. Часть автобуса осталась висеть на перилах. По уточненным сегодня данным, погибли двое, ещё пятеро в тяжелом состоянии. Всего пострадали 17 человек.

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Выясняются причины серьезной аварии в Варшаве. Накануне с моста упал автобус с пассажирами. «Гармошка» пробила мостовое ограждение и рухнула вниз. Часть автобуса...
 
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