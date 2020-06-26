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«Я плачу за капремонт. Где он?!» Жительница Барановичей четыре года борется за то, чтобы крыша над ней перестала протекать
26.06.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Каждый дождь, даже небольшой, для горожанки Аллы Ткачевой превращается в настоящее стихийное бедствие: с потолка в коридоре ее квартиры и на лестничной площадке над входной дверью начинает сочиться вода, от которой не спасает даже наличие технического этажа в доме. Текущий ремонт кровли, по словам женщины, проблему решает лишь на время. А капитального, который обещали сделать еще в прошлом году, в ближайшее время не предвидится.
лла Ткачева дважды за четыре года проводила ремонт в своей прихожей, но постоянно протекающая крыша делает все старания хозяйки тщетными. Фото: Андрей БОЛКО
Алла Алексеевна живет на верхнем этаже пятиэтажки на улице Строителей. Проблемы с крышей, по словам женщины, начались около четырех лет назад. Причем, уверяет Алла Алексеевна, с потолка закапало не только у нее в квартире: на верхних этажах «у всех были протечки в разные периоды».
Строительные материалы для текущего ремонта на крыше дома по улице Строителей, 9. Фото: Андрей БОЛКО
Чтобы вода не лилась в квартиру, Алла Ткачева установила ведра на техническом этаже. Фото: Андрей БОЛКО
– С ноября прошлого года у меня течет постоянно, заявка по моей квартире не закрывается. Я уже взяла ведра и поставила их под щелью на техническом этаже. И теперь бегаю и выливаю эти ведра, чтобы вода не пошла на нижние этажи. Это не нормально! – рассказывает она.
– Я уже давно застраховала жилье от протечек. В прошлом году, когда все потекло и по обоям пошла плесень, я обратилась в страховую компанию, ущерб мой оценили и выплатили деньги. Однако ремонт я сделать так и не смогла, потому что все текло, стены были постоянно мокрыми, – говорит хозяйка квартиры.
Аллу Алексеевну беспокоит не только вид ее квартиры, но и безопасность:
– Вода течет на электрическую коробку в стене. Я даже электрика вызывала, но он сказал, что делать что-то бесполезно, пока крышу не починят. Ждут, наверное, пока я загорюсь.
Вода во время дождя затекает в коробку с проводами, которая находится в прихожей над входной дверью. Фото: Андрей БОЛКО
«Мне уже просто наболело»
По словам горожанки, она и на «горячую линию» звонила, и в 115, писала письма – в ЖЭС, ЖРЭУ. «Только толку нет», – вздыхает она.
Нет, сказать, что коммунальные службы вообще ничего не делали все это время, нельзя: специалисты приезжали, латали крышу, но проходило время и течь начинало уже в другом месте.
– Дом заселили в начале 90-х годов. Наверное, за это время там все прохудилось. Латку одну сделали, в другом месте потекло. Нужен капремонт кровли, и все это прекрасно понимают, – рассуждает Алла Ткачева.
Так выглядит входная дверь в квартиру Аллы Ткачевой со стороны подъезда. Фото: Андрей БОЛКО
Стены и потолок в подъезде на верхнем этаже дома № 9 по ул. Строителей. Фото: Андрей БОЛКО
И капремонт, говорит она, жильцам обещали еще в прошлом году.
– Весь прошлый год меня кормили завтраками, что в четвертом квартале будет капремонт. Но потом почему-то его сняли с плана, а проблему стали решать локально: у тебя течет – тебе и отремонтируем, – рассказывает хозяйка квартиры. – Сейчас мне опять все что-то обещают, говорят, мол, ждите теплого дня. Но я столько уже жду, столько лет плачу за капремонт и этого капремонта не вижу. Мне просто уже наболело.
Устав самостоятельно бороться с коммунальными службами, Алла Алексеевна решила предать свою проблему огласке. Она надеется, что так дело сдвинется с мертвой точки.
– Мне говорят, мол, вы что, хотите, чтобы мы раскрыли крышу и все потекло на нижние этажи? Да, отвечаю, хочу. Потому что получается, я одна скандалистка в доме, а все остальные спокойные, – негодует хозяйка квартиры. – Я такие деньги плачу столько лет за капремонт, где он?! Неужели я не имею права на то, чтобы надо мной не капало?!
Ремонт – только текущий
В КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» о проблеме жильцов верхних этажей дома на улице Строителей знают. И обещают отремонтировать крышу в кратчайшие сроки, как только погода позволит это сделать. Правда, ремонт этот пока будет только текущий.
– Материалы на крыше уже давно находятся, но мы ждем благоприятной погоды. Потому что какой бы ремонт ни проводился, необходимо вскрывать кровлю. Если дождя не будет, 23 июня специалисты приступят к работе и в течение трех дней постараются залатать места протечек, – сказали Intex-press в ЖРЭУ.
А вот когда жильцам ждать капитального ремонта, неизвестно: отдельно кровлю сейчас не ремонтируют, только в рамках капремонта всего дома.
– В настоящее время работы по капитальному ремонту отдельных видов конструктивных элементов не проводятся, проводится только комплексный капитальный ремонт дома, – пояснили в ЖРЭУ. – Этот дом в титульный список капремонта на этот год не включен, в перспективном плане его тоже пока нет. Поэтому пока работы будут проводиться по текущему ремонту.
Вечером 25 июня Алла Ткачева связалась с корреспондентом Intex-press и сообщила, что работники коммунальных служб приступили к ремонту кровли.
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«Я плачу за капремонт. Где он?!» Жительница Барановичей четыре года борется за то, чтобы крыша над ней перестала протекать
Каждый дождь, даже небольшой, для горожанки Аллы Ткачевой превращается в настоящее стихийное бедствие: с потолка в коридоре ее квартиры и на лестничной площадке...
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