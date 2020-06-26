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Жарко и с дождем – погода в Горках на выходные
26.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Выходные будут жаркими, обещают синоптики — до +28 °С. В воскресенье, правда, возможен дождь.
Завтра, 27 июня, будет до +27°С, солнечно.
В воскресенье, 28 июня, температура упадет до плюс 24, прогнозируют кратковременные дожди и грозу.
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Выходные будут жаркими, обещают синоптики — до +28 °С. В воскресенье, правда, возможен дождь. Завтра, 27 июня, будет до +27°С, солнечно. В воскресенье, 28 июня,...
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