26 чэрвеня – Дзень работнікаў пракуратуры

Уважаемые работники прокуратуры района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Органы прокуратуры занимают важнейшее место в правоохранительной системе государства, являются гарантом порядка и законности в обществе.
Представителей прокурорского корпуса во все времена отличали высокая компетентность, бескомпромисность в борьбе с преступностью и коррупцией.
От вашей нелегкой работы зависит вера людей в силу закона, уважение к его нормам.
Благодарим вас за высокий профессионализм и выражаем уверенность, что и впредь вы с честью будете выполнять свой гражданский и служебный долг.
Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия.
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.
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Уважаемые работники прокуратуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников прокуратуры!
Прокуратура сегодня с честью осуществляет свою миссию – стоит на страже закона, обеспечивает правовую стабильность в нашей стране, является институтом обеспечения гарантированных законом прав и свобод граждан, выполняет задачи по укреплению мира и общественного согласия.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в вашей ответственной работе по укреплению законности и правопорядка в стране.
Владимир Гацко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.