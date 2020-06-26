26 чэрвеня – Дзень работнікаў пракуратуры

Источник материала: Кировец

Уважаемые работники прокуратуры района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Органы прокуратуры занимают важнейшее место в правоохранительной системе государства, являются гарантом порядка и законности в обществе.

Представителей прокурорского корпуса во все времена отличали высокая компетентность, бескомпромисность в борьбе с преступностью и коррупцией.

От вашей нелегкой работы зависит вера людей в силу закона, уважение к его нормам.

Благодарим вас за высокий профессионализм и выражаем уверенность, что и впредь вы с честью будете выполнять свой гражданский и служебный долг.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия.

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

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Уважаемые работники прокуратуры!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников прокуратуры!

Прокуратура сегодня с честью осуществляет свою миссию – стоит на страже закона, обеспечивает правовую стабильность в нашей стране, является институтом обеспечения гарантированных законом прав и свобод граждан, выполняет задачи по укреплению мира и общественного согласия.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в вашей ответственной работе по укреплению законности и правопорядка в стране.

Владимир Гацко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.