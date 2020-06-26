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С заботой о пожилых!

26.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С целью предупреждения пожаров, других чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них в Несвижском районе стартовала республиканская пропагандистская акция «С заботой о безопасности малой родины».

В рамках республиканской акции несвижские спасатели организовали адресное распространение наглядно-изобразительной продукции посредством почтовой связи. При выборе адресатов работники Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям сделали упор на пожилых граждан, особенно одиноких.

В тематических конвертах, на которые работники Несвижского РОЧС нанесли обучающую инфографику, спасатели вложили рекомендательные письма, а также наглядно-изобразительную продукцию, которая призвана донести пенсионерам то, как важно соблюдать правила безопасной жизнедеятельности и как сделать свое жилище максимально безопасным.

Несвижские спасатели уверены, что данная форма работы поможет избежать пожаров и в очередной раз напомнит о важности соблюдения правил безопасности жизнедеятельности.

«НН».


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С целью предупреждения пожаров, других чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них в Несвижском районе стартовала республиканская пропагандистская акция «С
 
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