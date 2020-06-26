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Праймер с защитой от солнца и бронзер для новичков. Бьюти-новинки июня

26.06.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Косметические компании продолжают выпускать новинки, несмотря на пандемию. А мы, в свою очередь, продолжаем рассказывать про самые интересные бьюти-запуски месяца и подсказывать, на что из этого точно стоит тратить свои деньги. Все средства из нашей подборки доступны жителям Беларуси в режиме онлайн: их можно найти как в зарубежных, так и отечественных интернет-магазинах.

Новая линейка масок Happy time появилась у «Вiтэкс». В нее вошли четыре продукта: три ночные гидрогелевые маски для лица и одна — для зоны вокруг глаз. И мы настаиваем на том, что их обязательно стоит попробовать.

Почему? Во-первых, именно ночью запускаются процессы регенерации и уход, нанесенный перед сном, работает в разы эффективнее того, что вы используете днем. Во-вторых, у масок от «Вiтэкс» оптимальная для ночного ухода текстура — легкая и быстро впитывающаяся, а также неплохой состав. К примеру, маска-антистресс содержит экстракт гибискуса — отличный антиоксидант и стимулятор синтеза коллагена. А увлажняющая маска дополнена экстрактом зеленого чая — компонентом, который нивелирует отечность.




В июне в Беларусь официально пришел корейско-французский бренд Erborian. Причем, что удивительно, практически в полном ассортименте, в том числе с недавней новинкой марки — обновляющей маской Milk&Peel.

Несмотря на то, что средство заявлено как маска-пилинг, использовать его можно даже летом: компонентов, гарантированно повышающих фотосенсибилизацию, в нем нет. Кроме того, продукт еще и неплохо очищает кожу (что сейчас особенно актуально) за счет каолина в составе.


Недавно у бренда Dior вышел новый аромат Miss Dior, а в июне марка решила дополнить его сияющей ароматизированной пудрой для тела. Мы абсолютно точно не готовы внести ее в свой wish-лист: в этом ценовом диапазоне есть куда более удачные продукты с сиянием.


И далеко ходить за этими продуктами не нужно: вот, пожалуйста, новинка от M.A.C — стробинг-крем для тела, да еще и с эффектом бронзера. Производитель уверяет, что средство быстро впитывается (и это абсолютная правда), но не гарантирует, что оно не оставит следов на одежде (это, скорее, на совести погодных условий).


А перед тем, как наносить на тело лосьоны с эффектом сияния, не помешает привести его в тонус. В этом могут помочь новинки от «Белита-М»: у марки вышла целая линейка антицеллюлитных средств под названием ReFORMania.

Мы обратили внимание на два продукта: крем-интенсив с массажной насадкой и крем-концентрат с разогревающим эффектом в аналогичной упаковке. Первый подойдет всем, второй — лишь тем, у кого нет противопоказаний к термоактивным процедурам. Но не забывайте: без смены рациона и физических нагрузок никакие концентраты не будут работать в полную силу.



У Clinique расширилась линейка Powder Pop: к румянам и теням с цветочным тиснением добавились хайлайтер и бронзер.

Новинки понравятся не только любителям красивого оформления, но и новичкам в макияже: из-за необычной текстуры (что-то среднее между пудрой и гелем) продукты набираются на кисть не слишком активно. А значит, удачный мейк получится даже у тех, кто пользуется бронзером впервые.



О том, что у Luxvisage вышли новые матовые помады, вы, конечно, уже в курсе. Но если все-таки нет, рассказываем: в начале лета марка порадовала поклонников стойких средств и выпустила линейку Matt tattoo.

Из плюсов — приятная, тонкая текстура, матовый (а не сатиновый) эффект и палитра из 18 разноплановых оттенков. Из минусов — стойкость: покрытие выдержит разве что пару крекеров, а вот капучино этой помаде уже не по силам — она сразу исчезает со стыка губ. Если вам нужна помада, которую невозможно съесть, лучше присмотритесь к другим вариантам.


А тем, кто не жалует матовые помады, в этом месяце стоит обратить внимание на новинку от NYX — Filler instinct lip colour. Это оттеночные бальзамы с эффектом плампера: за временное увеличение губ здесь отвечает экстракт имбиря. Доступна новинка в 6 оттенках.


Летом коже нужно максимальное увлажнение, подумали в Uriage и выпустили новую увлажняющую эссенцию на основе их легендарной термальной воды, гиалуроновой кислоты и пребиотиков. Продукт очень экономичен — для одного использования достаточно лишь пары капель, и может использоваться перед нанесением сыворотки или вместо нее. Подойдет средство для всех типов кожи.


У другого аптечного бренда — Lierac — вышел концентрат для коррекции несовершенств. Продукт состоит из двух фаз — дневной и ночной, и предназначен для полноценного ухода за жирной и проблемной кожей. В составе есть кислоты — салициловая и гликолевая, поэтому за действенность концентрата переживать не приходится. Однако летом этим средством лучше не пользоваться: кислоты усиливают фотосенсибилизацию кожи.


 

А Lancaster пополнил линейку солнцезащитных средств новым праймером с SPF30. Про «родственника» этой новинки — сияющий праймер с аналогичной степенью защиты — мы недавно рассказывали. В чем отличие? Пожалуй, лишь в оттенке: герой сегодняшней подборки представлен в нежно-розовом цвете, который прекрасно подойдет светлокожим.


 
 
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