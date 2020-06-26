Лукашенко: Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь

Источник материала: Tut.by

В последнее время Александр Лукашенко часто затрагивает тему приобретения земельных участков за городом. Вот и сегодня, во время рабочей поездки в Солигорский район, президент высказался по поводу цен на квартиры в Минске и выразил пожелание, чтобы каждый белорус воспользовался хоть малейшей возможностью купить участок земли, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: Елена Зуева

— Я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли, — подчеркнул Лукашенко, призывая каждого «воспользоваться хоть малейшей возможностью приобрести участок земли, даже если в данный момент нет средств построить там дом».

Президент уверен: в перспективе это будет правильное решение, будет, куда выехать с семьей и отдохнуть за городом. Он также отметил, что и за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь — это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям.

— Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры, — сказал президент. — Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное — элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи.

Согласно статистике за май , предоставленной специалистами Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Беларуси, в Минске, несмотря на кризис, выросли цены на однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Так, средняя цена квадратного метра на однокомнатные квартиры выросла на 4,3% по отношению к апрелю и составила 1460 долларов за «квадрат», а на трехкомнатные в сравнении с апрельскими ценами — на 8,5% и составила 1280 долларов в эквиваленте.

Более менее стабильно чувствовал себя в мае вторичный рынок жилья. Специалистами было зафиксировано незначительное снижение цен. Так, средняя цена квадратного метра на однокомнатные квартиры установилась на уровне 1380 долларов (-3,5% по отношению к апрелю). Средняя цена на трехкомнатные квартиры снизилась всего на 0,8% и составила 1170 долларов. Средняя цена на двухкомнатные квартиры не изменилась — 1250 долларов за «квадрат».