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5 продуктов, которые нельзя есть натощак Рассказывает диетолог

26.06.2020 12:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 продуктов, которые нельзя есть натощак Рассказывает диетолог

Популярные продукты, которые могут нанести вред организму, если употреблять их утром на голодный желудок, перечислила диетолог Ольга Деккер, пишет «РИА Новости»

1. Откажитесь от овсяных хлопьев – гликемический индекс у них очень высокий – 90%. Это приводит к быстрому повышению сахара в крови, а клетчатка в составе хлопьев отсутствует. 

2. Мюсли с изюмом – нежелательное блюдо по той же причине: высокий гликемический индекс – 80%, а еще 77 г углеводов в 100 г продукта. Это больше половины дневной нормы.

3. Круассан и кофе. Эксперт советует избавиться от привычки употреблять данное сочетание как можно скорее, ведь из-за употребления дрожжей натощак может появиться вздутие и даже серьезное нарушение пищеварения. К тому же, в муке высшего сорта немало калорий, а это ведет к набору лишнего веса.

4. В свежевыжатом соке много быстро всасывающихся углеводов и сахара, а клетчатки практически нет. Поэтому лучше отказаться от употребления данного продукта утром.

5. Свежие овощи натощак запрещено есть тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, ведь кислоты, которые содержатся в них увеличивают риск гастрита и раздражают слизистую.



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Популярные продукты, которые могут нанести вред организму, если употреблять их утром на голодный желудок, перечислила диетолог Ольга Деккер, пишет «РИА Новости»...
 
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