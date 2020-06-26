5 продуктов, которые нельзя есть натощак Рассказывает диетолог

Источник материала: ОНТ

Популярные продукты, которые могут нанести вред организму, если употреблять их утром на голодный желудок, перечислила диетолог Ольга Деккер, пишет «РИА Новости»

1. Откажитесь от овсяных хлопьев – гликемический индекс у них очень высокий – 90%. Это приводит к быстрому повышению сахара в крови, а клетчатка в составе хлопьев отсутствует.

2. Мюсли с изюмом – нежелательное блюдо по той же причине: высокий гликемический индекс – 80%, а еще 77 г углеводов в 100 г продукта. Это больше половины дневной нормы.

3. Круассан и кофе. Эксперт советует избавиться от привычки употреблять данное сочетание как можно скорее, ведь из-за употребления дрожжей натощак может появиться вздутие и даже серьезное нарушение пищеварения. К тому же, в муке высшего сорта немало калорий, а это ведет к набору лишнего веса.

4. В свежевыжатом соке много быстро всасывающихся углеводов и сахара, а клетчатки практически нет. Поэтому лучше отказаться от употребления данного продукта утром.

5. Свежие овощи натощак запрещено есть тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, ведь кислоты, которые содержатся в них увеличивают риск гастрита и раздражают слизистую.









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