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В Минске на улице Столетова столкнулись две легковушки и автобус

26.06.2020 13:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 26 июня в Минске на улице Столетова произошла авария с участием автобуса и двух автомобилей.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель МАЗа двигался в сторону 2-го пер. Багратиона. В результате несоблюдения дистанции автобус врезался в остановившийся Zotye. От удара легковушка проехала вперёд и столкнулась с Lada.

В Минске на улице Столетова столкнулись две легковушки и автобус
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В аварии пострадал водитель Zotye, мужчина был доставлен в больницу. По факту ДТП ведётся проверка.

На прошлой неделе в Дзержинском районе столкнулись три транспортных средства.

В аварии пострадал один человек – подробнее здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 26 июня в Минске на улице Столетова произошла авария с участием автобуса и двух автомобилей. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома,...
 
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