В Минске на улице Столетова столкнулись две легковушки и автобус

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 26 июня в Минске на улице Столетова произошла авария с участием автобуса и двух автомобилей.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель МАЗа двигался в сторону 2-го пер. Багратиона. В результате несоблюдения дистанции автобус врезался в остановившийся Zotye. От удара легковушка проехала вперёд и столкнулась с Lada.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В аварии пострадал водитель Zotye, мужчина был доставлен в больницу. По факту ДТП ведётся проверка.

На прошлой неделе в Дзержинском районе столкнулись три транспортных средства.