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В Минске на улице Столетова столкнулись две легковушки и автобус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 26 июня в Минске на улице Столетова произошла авария с участием автобуса и двух автомобилей.
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В аварии пострадал водитель Zotye, мужчина был доставлен в больницу. По факту ДТП ведётся проверка.
На прошлой неделе в Дзержинском районе столкнулись три транспортных средства.
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Новости Беларуси. Утром 26 июня в Минске на улице Столетова произошла авария с участием автобуса и двух автомобилей. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома,...
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