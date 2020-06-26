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Лукашенко ругается с Россией, Ермошина – с желающими считать голоса. Самое важное о выборах в Беларуси
Источник материала: KYKY>
Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.
Кто ещё в президентской гонке
С нами семеро участников (хотя было их 15), собравших и сдавших от 100 тысяч подписей за свое попадание в бюллетень. Это:
Уже два претендента на пост президента принесли необходимые для регистрации кандидатом документы в Избирком. Это Бабарико (по доверенности через свой штаб, так как сам Виктор находится в СИЗО КГБ) и Цепкало (лично). От всех остальных политиков ЦИК ждет документы до 4 июля включительно
Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
Александр Лукашенко – снова против «жутких фейков» в сети, которыми пытаются дискредитировать власть. Президент призвал их побороть. Почти одновременно с ним министр внутренних дел Юрий Караев
Еще Лукашенко – против вмешательства России в беларуские выборы. Точнее кукловодов, которые сидят в этой стране. По
Силовики – против тайников в стенах. Вчера в доме идущего в президенты Виктора Бабарико устроили очередной обыск, чтобы найти... тайные комнаты. О да. «Кроме трех следователей, приехала девушка из БРТИ. Простукивали стены, мерили. Насколько я понимаю, искали тайные комнаты. Часа три-четыре это длилось. Ничего не нашли», –
Беларусы – против репрессий. Только вчера они
Глава ЦИК Лидия Ермошина – против жалоб на процедуры образования участковых избирательных комиссий. «Все, скажем так, интернет-претензии, которые встречаются в сети на данный момент, не состоятельны и не свидетельствуют о нарушении процесса при образовании комиссий», –
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Лукашенко ругается с Россией, Ермошина – с желающими считать голоса. Самое важное о выборах в Беларуси
Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и...
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