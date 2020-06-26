Лукашенко ругается с Россией, Ермошина – с желающими считать голоса. Самое важное о выборах в Беларуси

Источник материала: KYKY

Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Кто ещё в президентской гонке

С нами семеро участников (хотя было их 15), собравших и сдавших от 100 тысяч подписей за свое попадание в бюллетень. Это:

действующий президент Александр Лукашенко;

экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;

экс-глава ПВТ Валерий Цепкало;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель «Грамады» Сергей Черечень.

Уже два претендента на пост президента принесли необходимые для регистрации кандидатом документы в Избирком. Это Бабарико (по доверенности через свой штаб, так как сам Виктор находится в СИЗО КГБ) и Цепкало (лично). От всех остальных политиков ЦИК ждет документы до 4 июля включительно

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Александр Лукашенко – снова против «жутких фейков» в сети, которыми пытаются дискредитировать власть. Президент призвал их побороть. Почти одновременно с ним министр внутренних дел Юрий Караев сказал , что акции протеста в стране управляются через телеграм-каналы. В тот же день, когда прозвучали эти заявления, с обыском пришли к Игорю Лосику, автору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» – одного из крупнейших в Беларуси. Блогера задержали, на него завели уголовное дело по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальное наказание – три года колонии.

К администратору канала Беларусь головного мозга пришли с обыском.



Как здорово, что в Беларуси не осталось проблем кроме мемасов в телеге pic.twitter.com/vZUk0bB9Z5 — Чай з варэннем (@belteanews) June 25, 2020

Еще Лукашенко – против вмешательства России в беларуские выборы. Точнее кукловодов, которые сидят в этой стране. По его словам , эту «очень сложную ситуацию» он в ближайшее время готов обсудить с президентов РФ Владимиром Путиным. А Кремль – против подобных обвинений в свой адрес. Как ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Россия «никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться» в выборы Беларуси. Если вы не понимаете, почему Александр Лукашенко в последнее время так часто упрекает Россию, прочтите эту статью – американская газета The New York Times все разложила по полочкам.

Силовики – против тайников в стенах. Вчера в доме идущего в президенты Виктора Бабарико устроили очередной обыск, чтобы найти... тайные комнаты. О да. «Кроме трех следователей, приехала девушка из БРТИ. Простукивали стены, мерили. Насколько я понимаю, искали тайные комнаты. Часа три-четыре это длилось. Ничего не нашли», – рассказала подруга семьи экс-банкира Татьяна Кручинина.

Беларусы – против репрессий. Только вчера они начали сбор денег семьям пострадавших (то есть арестованных, осужденных, оштрафованных и так далее) на фоне выборов в нашей стране людей. А сегодня крауд-кампании удалось привлечь уже почти 35 тысяч долларов. Вы представьте! Такой скорости позавидует любой омоновец, гоняющийся за людьми из очереди в магазин. Кстати, сбор средств продолжается: если и вы хотите внести свой вклад в доброе дело, переходите по ссылке .

Глава ЦИК Лидия Ермошина – против жалоб на процедуры образования участковых избирательных комиссий. «Все, скажем так, интернет-претензии, которые встречаются в сети на данный момент, не состоятельны и не свидетельствуют о нарушении процесса при образовании комиссий», – констатировала чиновница. Напомним: многие активные беларусы, которые просились считать голоса на выборах, пожаловались на массовые отказы. Например, из двух тысяч волонтеров кампании «Честные люди» в нашей стране в комиссии включили лишь двух человек. Кстати, забавный факт: государственные СМИ таинственно прекратили упоминать Ермошину, хотя она не перестала говорить.