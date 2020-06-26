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29 июня пройдет прямая телефонная линия с временно исполняющим обязанности по должности начальника УВД Гродненского облисполкома Александром Шастайло

26.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

29 июня пройдет прямая телефонная линия с временно исполняющим обязанности по должности начальника УВД Гродненского облисполкома Александром Шастайло

29 июня 2020 года с 11.00 до 13.00 состоится прямая телефонная линия с временно исполняющим обязанности по должности начальника УВД Гродненского облисполкома полковником милиции Шастайло Александром Ивановичем.

Желающие могут задать вопросы по телефону 8-0152-79 71 86.

https://grodnonews.by

 
 
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29 июня 2020 года с 11.00 до 13.00 состоится прямая телефонная линия с временно исполняющим обязанности по должности начальника УВД Гродненского облисполкома...
 
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