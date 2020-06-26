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Повара наградил лично Наполеон. Как были созданы консервы

26.06.2020 13:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

А вы задумывались, когда появились консервы? Ими пользовались более чем за тысячу лет до нашей эры. И, что интересно, найденные в наше время египетские консервы выглядели вполне неплохо, хотя вряд ли кто-то отважился их попробовать.

Если же говорить о современном мире, идея консервирования принадлежит французу по имени Николя Аппер. В 1795 году повар узнал, что Наполеон Бонапарт пообещал огромные деньги тому, кто сможет решить проблему нехватки продовольствия для его армии.

Повара наградил лично Наполеон. Как были созданы консервыФото: instagram.com/scarpantolady 

Почти десять лет Николя экспериментировал и в 1804 году добился результата. Он смог законсервировать еду, увеличив её срок годности до одного года. Через 5 лет Общество поощрения искусств в Париже получило письмо Аппера, в котором он сообщал о своём успехе.

Повара наградил лично Наполеон. Как были созданы консервы
Фото: instagram.com/rosalulita 

Специальная комиссия проверила слова повара. Его консервы были вскрыты через 8 месяцев. Внутри находились мясо с подливкой, крепкий бульон, молоко, зелёный горошек, бобы, вишни, абрикосы. Вся еда прекрасно сохранилась и вскоре Николя получил 12 000 франков из рук самого Наполеона.

Повара наградил лично Наполеон. Как были созданы консервы
Фото: pixabay.com 

Преимущество консервов оценили и в России. А ближе к концу 19 века создатель проекта самолёта-пятиплана с разрезным крылом Евгений Фёдоров придумал консервные банки, которые нагревались за счёт химической реакции. Поэтому солдаты могли есть горячую пищу, даже не разводя костры.

Ели консервы и во времена Великой Отечественной войны. «Питание неважное было… Постное такое, чуть приправленное, то рыба, то мясо немножко, консервой заправляли» (здесь подробнее).

Люди в материале: Николя Аппер, Nicolas Appert, Наполеон Бонапарт, Napoleon Bonaparte, Евгений Фёдоров

 
 
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А вы задумывались, когда появились консервы? Ими пользовались более чем за тысячу лет до нашей эры. И, что интересно, найденные в наше время египетские консервы...
 
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