Названо время, когда космический турист впервые выйдет в открытый космос

Источник материала: Tut.by

На сайте ракетно-космической корпорации «Энергия» появилось сообщение , в котором говорится: между ними и американской Space Adventures Inc. подписан контракт на доставку «космических туристов» на МКС.



Фото: NASA / JSC

Операцию планируют провести в 2023 году. Корабль «Союз-МС» доставит на российский сегмент Международной космической станцию двух туристов. «Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из Российского сегмента МКС», — говорится в сообщении.

РБК добавляет : согласно их источнику, близкому к «Энергии», контракт между РКК «Энергия» и Space Adventures есть, но космических туристов под него пока не нашли. «Кандидатов еще не начали отбирать», — рассказал он.

Информация также есть на сайте Space Adventures. Там подтверждается, что существует «опция по выходу в открытый космос». Правда, обучение в центре подготовки космонавтов имени Гагарина придется растянуть как минимум еще на несколько недель. Правда, «цена выхода в открытый космос может зависеть от времени миссии и других факторов».