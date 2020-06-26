|
Названо время, когда космический турист впервые выйдет в открытый космос
Источник материала: Tut.by
На сайте ракетно-космической корпорации «Энергия» появилось
Операцию планируют провести в 2023 году. Корабль «Союз-МС» доставит на российский сегмент Международной космической станцию двух туристов. «Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из Российского сегмента МКС», — говорится в сообщении.
РБК
Информация также есть на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом говорится на сайте «РКК «Энергия».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)