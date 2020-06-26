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Лукашенко поставил задачу на пятилетку для Минской области
26.06.2020 13:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
"Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений ", - заявил президент в Солигорске.
26 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Солигорский район. На встрече с активом Минской области президент заявил о необходимости реализовать в следующий пятилетке 2-3 крупных инвестпроекта. "Очень хотелось бы, чтобы кроме традиционных появились новые. Для Минской области одним предприятием обойтись нельзя. Два-три, но это должно быть абсолютно обоснованно, для этого должны быть денежные средства", - подчеркнул Лукашенко.
Президент подчеркнул, что развитие Минской области во многом определяет развитие страны. "Потенциал, которым вы обладаете, представляет уменьшенную копию экономики страны", - сказал Лукашенко.
Президент в очередной раз напомнил, что такие предприятия, как «Беларуськалий» и Белаз, являются национальным достоянием Беларуси. Лукашенко заявил, что является «государственником» и противником того, чтобы все «на куски порезать и поделить».
"В свое время мне предлагали продать его. Вы это помните. Но я рад, что мы этого не сделали. Я тогда установил запретительную цену - 35 млрд долларов, конечно, нам никто не мог заплатить. Цена была жестокая - хотите, покупайте, 50% - пополам делите, покупайте", - напомнил Лукашенко историю с «Беларуськалием».
Лукашенко заявил о популярности белорусской недвижимости у россиян. "Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры", - отметил президент.
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"Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это - пятилетку проживем...
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