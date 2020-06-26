Лукашенко поставил задачу на пятилетку для Минской области

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

"Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений ", - заявил президент в Солигорске.

26 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Солигорский район. На встрече с активом Минской области президент заявил о необходимости реализовать в следующий пятилетке 2-3 крупных инвестпроекта. "Очень хотелось бы, чтобы кроме традиционных появились новые. Для Минской области одним предприятием обойтись нельзя. Два-три, но это должно быть абсолютно обоснованно, для этого должны быть денежные средства", - подчеркнул Лукашенко.

Президент подчеркнул, что развитие Минской области во многом определяет развитие страны. "Потенциал, которым вы обладаете, представляет уменьшенную копию экономики страны", - сказал Лукашенко.

Президент в очередной раз напомнил, что такие предприятия, как «Беларуськалий» и Белаз, являются национальным достоянием Беларуси. Лукашенко заявил, что является «государственником» и противником того, чтобы все «на куски порезать и поделить».

"В свое время мне предлагали продать его. Вы это помните. Но я рад, что мы этого не сделали. Я тогда установил запретительную цену - 35 млрд долларов, конечно, нам никто не мог заплатить. Цена была жестокая - хотите, покупайте, 50% - пополам делите, покупайте", - напомнил Лукашенко историю с «Беларуськалием».



Сегодня, констатировал Лукашенко, предприятие, если оно функционирует нормально, поэтому нет нужны его продавать. "Было непросто. Люди постарше помнят, как наши горняки "пешшу па бездарожжу крочыли на сталiцу". Помните, и кастрюлями барабанили, и тарелками. Я тогда был депутатом Верховного Совета, - вспомнил Глава государства. - А не хватало многого, когда я столкнулся с этим вопросом. Но, как сказал губернатор, мы труд, занятость и зарплату поставили тогда во главу угла нашей политики. Хотя и зарплату не с чего было платить".



Александр Лукашенко напомнил, что в свое время предприятие было фактически поделено на сферы влияния, где различные группы имели долю и торговали на международных рынках, тем самым конкурируя друг с другом и сбивая цену. "Вроде и продавали калийную соль, а денег не было. Первое решение, которое я тогда принял, - железобетонно настоял на том, чтобы все, что добывает ваше предприятие, продавалось по одному каналу. Это было мое первое знакомство с вашими проблемами", - рассказал президент.



Впоследствии еще многое было сделано для развития предприятия, в том числе по линии импортозамещения, внедрения отечественных технологий и оборудования. Калийную отрасль будут развивать и в дальнейшем, в частности новые месторождения, а это в свою очередь дает импульс близлежащим населенным пунктам.



Кроме того, президент снова поднял тему развития загородных участков белорусами. "Я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли", - подчеркнул Лукашенко и призвал каждого приобретать землю на будущее, даже если пока нет средств на строительство дома, чтобы было куда выехать с семьей.

Лукашенко заявил о популярности белорусской недвижимости у россиян. "Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры", - отметил президент.