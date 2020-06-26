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Онколог назвал продукт, вызывающий рак. Вы его используете каждый день
Источник материала: ОНТ
Рафинированное подсолнечное масло может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Хирург-онколог Иван Карасев посоветовал отказаться от употребления данного продукта. По словам специалиста, он подвергается воздействию гексана, а также бензина. Об этом
Также медик напомнил, что во время жарки и воздействия на масло высоких температур, образуются канцерогенные вещества, которые впитывают продукты. Впоследствии они попадают в организм человека.
Вместо подсолнечного масла врач посоветовал использовать оливковое. Дело в том, что данный продукт содержит большое количество антиоксидантов. Они положительно влияют на здоровье и препятствуют появлению онкологических заболеваний.
фото: tvzvezda.ru
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Рафинированное подсолнечное масло может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Хирург-онколог Иван Карасев посоветовал отказаться от...
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