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Онколог назвал продукт, вызывающий рак. Вы его используете каждый день

26.06.2020 12:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Онколог назвал продукт, вызывающий рак. Вы его используете каждый день
Рафинированное подсолнечное масло может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Хирург-онколог Иван Карасев посоветовал отказаться от употребления данного продукта. По словам специалиста, он подвергается воздействию гексана, а также бензина. Об этом сообщает РИА Новости. 

Также медик напомнил, что во время жарки и воздействия на масло высоких температур, образуются канцерогенные вещества, которые впитывают продукты. Впоследствии они попадают в организм человека. 


Вместо подсолнечного масла врач посоветовал использовать оливковое. Дело в том, что данный продукт содержит большое количество антиоксидантов. Они положительно влияют на здоровье и препятствуют появлению онкологических заболеваний. 

фото: tvzvezda.ru

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Рафинированное подсолнечное масло может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Хирург-онколог Иван Карасев посоветовал отказаться от...
 
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