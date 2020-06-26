Вплоть до потери сознания: диетолог рассказала, какие напитки нельзя пить в жару

Источник материала: ОНТ

Напитки, употребление которых в жару не утоляет жажду, а вредит организму, перечислила диетолог Елена Соломатина, пишет «РИА Новости».

Чай, кофе, энергетики и другие напитки, которые содержат кофеин, она включила в список самых опасных. Дело в том, что они обезвоживают организм, он теряет важные вещества, минералы и витамины.

Резко повышают уровень сахара в крови лимонад и газировка, а это может привести к нежелательным последствиям для людей с заболеваниями сосудов, вплоть до потери сознания.

Пиво считается напитком с высоким гликемическим индексом и к тому же содержит алкоголь. Такое сочетание в жару может нанести организму непоправимый удар.

Альтернатива вредным напиткам – айран, кефир, несладкий квас и чайный гриб. Лучше всего, по словам эксперта, есть свежие фрукты и овощи, пить чистую воду.

Фото: pexels.com





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram