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Вплоть до потери сознания: диетолог рассказала, какие напитки нельзя пить в жару

26.06.2020 13:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вплоть до потери сознания: диетолог рассказала, какие напитки нельзя пить в жару

Напитки, употребление которых в жару не утоляет жажду, а вредит организму, перечислила диетолог Елена Соломатина, пишет «РИА Новости».

Чай, кофе, энергетики и другие напитки, которые содержат кофеин, она включила в список самых опасных. Дело в том, что они обезвоживают организм, он теряет важные вещества, минералы и витамины.

Резко повышают уровень сахара в крови лимонад и газировка, а это может привести к нежелательным последствиям для людей с заболеваниями сосудов, вплоть до потери сознания. 

Пиво считается напитком с высоким гликемическим индексом и к тому же содержит алкоголь. Такое сочетание в жару может нанести организму непоправимый удар.

Альтернатива вредным напиткам – айран, кефир, несладкий квас и чайный гриб. Лучше всего, по словам эксперта, есть свежие фрукты и овощи, пить чистую воду.

Фото: pexels.com 


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Напитки, употребление которых в жару не утоляет жажду, а вредит организму, перечислила диетолог Елена Соломатина, пишет «РИА Новости». Чай, кофе, энергетики и...
 
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