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Вплоть до потери сознания: диетолог рассказала, какие напитки нельзя пить в жару
Источник материала: ОНТ
Напитки, употребление которых в жару не утоляет жажду, а вредит организму, перечислила диетолог Елена Соломатина,
Чай, кофе, энергетики и другие напитки, которые содержат кофеин, она включила в список самых опасных. Дело в том, что они обезвоживают организм, он теряет важные вещества, минералы и витамины.
Резко повышают уровень сахара в крови лимонад и газировка, а это может привести к нежелательным последствиям для людей с заболеваниями сосудов, вплоть до потери сознания.
Пиво считается напитком с высоким гликемическим индексом и к тому же содержит алкоголь. Такое сочетание в жару может нанести организму непоправимый удар.
Альтернатива вредным напиткам – айран, кефир, несладкий квас и чайный гриб. Лучше всего, по словам эксперта, есть свежие фрукты и овощи, пить чистую воду.
Фото: pexels.com
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Напитки, употребление которых в жару не утоляет жажду, а вредит организму, перечислила диетолог Елена Соломатина, пишет «РИА Новости». Чай, кофе, энергетики и...
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