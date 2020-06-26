ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Головченко признал, что проще построить новый завод, чем перевооружать МТЗ

26.06.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: mtzpro.ru

Однако власти хотят сохранить старую площадку и интегрировать новые участки в имеющуюся структуру. Планируется полное техперевооружение предприятия. Средства на него правительство надеется привлечь из-за рубежа в рамках торгового финансирования.

Об этом глава правительства рассказал после посещения завода, передает Белта. Сейчас, по словам премьера, планируется определить «максимальную конфигурацию», объем необходимых на техперевооружение предприятия средств.

По словам Головченко, большая работа по подготовке концепции техперевооружения предприятия уже проделана. "Стоит задача - фактически полностью сделать новый завод. Сложность и в том, чтобы сделать его не на пустом месте (это было бы проще), надо сохранить эту площадку, интегрировать новые участки в существующую структуру предприятия", - уточнил премьер.

Сейчас МТЗ ведет переговоры с мировыми лидерами - поставщиками оборудования и технологий. "Купить можно, но задача состоит в том, чтобы сделать это наиболее экономично, привлечь сюда финансирование от этих производителей. Все мировые производители хотят участвовать в тендерах. Одно из условий завода - они должны приходить со своими деньгами. Чтобы это не ложилось на бюджет никоим образом", - сказал глава правительства.

Что касается нынешней ситуации на МТЗ, то сейчас ему оказывают поддержку государство, так как из-за пандемии продажи упали. "Но в долгосрочном плане это слишком большие нагрузки на бюджет. Поэтому предприятие пошло по другому пути, в принципе, западные поставщики готовы предоставлять ресурсы на более выгодных условиях, чем это могут сделать белорусские банки или с помощью госинвестиций. Поэтому, как я уже сказал, без нагрузки на бюджет это очень выгодный вариант, так называемое торговое финансирование", - пояснил Головченко.

Отвечая на вопрос о маркетинговой стратегии МТЗ, глава правительства пояснил, что важно не уйти со своих традиционных рынков и наращивать продажи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако власти хотят сохранить старую площадку и интегрировать новые участки в имеющуюся структуру. Планируется полное техперевооружение предприятия. Средства на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вплоть до потери сознания: диетолог рассказала, какие напитки нельзя пить в жару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика