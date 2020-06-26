Головченко признал, что проще построить новый завод, чем перевооружать МТЗ

Источник материала: Ежедневник

фото: mtzpro.ru

Однако власти хотят сохранить старую площадку и интегрировать новые участки в имеющуюся структуру. Планируется полное техперевооружение предприятия. Средства на него правительство надеется привлечь из-за рубежа в рамках торгового финансирования.

Об этом глава правительства рассказал после посещения завода, передает Белта. Сейчас, по словам премьера, планируется определить «максимальную конфигурацию», объем необходимых на техперевооружение предприятия средств.

По словам Головченко, большая работа по подготовке концепции техперевооружения предприятия уже проделана. "Стоит задача - фактически полностью сделать новый завод. Сложность и в том, чтобы сделать его не на пустом месте (это было бы проще), надо сохранить эту площадку, интегрировать новые участки в существующую структуру предприятия", - уточнил премьер.

Сейчас МТЗ ведет переговоры с мировыми лидерами - поставщиками оборудования и технологий. "Купить можно, но задача состоит в том, чтобы сделать это наиболее экономично, привлечь сюда финансирование от этих производителей. Все мировые производители хотят участвовать в тендерах. Одно из условий завода - они должны приходить со своими деньгами. Чтобы это не ложилось на бюджет никоим образом", - сказал глава правительства.

Что касается нынешней ситуации на МТЗ, то сейчас ему оказывают поддержку государство, так как из-за пандемии продажи упали. "Но в долгосрочном плане это слишком большие нагрузки на бюджет. Поэтому предприятие пошло по другому пути, в принципе, западные поставщики готовы предоставлять ресурсы на более выгодных условиях, чем это могут сделать белорусские банки или с помощью госинвестиций. Поэтому, как я уже сказал, без нагрузки на бюджет это очень выгодный вариант, так называемое торговое финансирование", - пояснил Головченко.

Отвечая на вопрос о маркетинговой стратегии МТЗ, глава правительства пояснил, что важно не уйти со своих традиционных рынков и наращивать продажи.