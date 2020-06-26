Автомобиль Geely перевернулся около «Минск-Арены»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП возле «Минск-Арены» утром 26 июня закончилось опрокидыванием автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба водителя доставлены в больницу.

Авария произошла на перекрестке проспекта Победителей и улицы Нарочанской.









По предварительной информации, водитель Geely ехал по проспекту со стороны улицы Радужной и столкнулся с другой легковушкой.





От удара его развернуло и отбросило в еще один автомобиль. Дальше – бордюр и почти сальто, которое, кстати, произошло по вине самого водителя – он не успел проскочить на зеленый.