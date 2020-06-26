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В Мексике 16 человек погибли в ходе столкновений между наркокартелями
Источник материала: ОНТ
Два вооруженных столкновения произошли в Мексике. В одном месте обнаружены тела семерых человек, которых подозревают в причастности к наркокартелям.
На месте другой перестрелки силовики нашли еще девять тел. По предварительным данным, большинство – местные жители, тела еще двоих не опознаны. Власти заявили, что скорее всего – это трагический финал разборки между криминальными группировками.
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Два вооруженных столкновения произошли в Мексике. В одном месте обнаружены тела семерых человек, которых подозревают в причастности к наркокартелям. На месте...
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