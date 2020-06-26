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Макей предупредил, что «действия на улицах» ухудшат отношения Беларуси с ЕС

26.06.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tribunapracy.by

По мнению главы МИД, «это никому не нужно, невыгодно». В последние годы Беларусь наладила отношения с ЕС, но, если в стране повторятся события 2010 года, восстановление отношений займет намного больше времени.

Об это глава МИД заявил 26 июня на встрече с журналистами, передает Белта.

"Я убежден (и вряд ли вы сможете оспорить), что за последние 4-5 лет после того, как начали восстанавливаться отношения с ЕС, другими западными странами, мы достигли большего, чем за предыдущие 16 лет санкций. И сейчас, когда мы реально начали работать над диверсификацией внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, развитие событий по нежелательному сценарию поставило бы точку на этой сфере. Это никому не нужно, невыгодно", - заявил Макей.

По его словам, МИД ведет плотный диалог с Европейским союзом. И со стороны последнего высказываются определенные опасения по поводу избирательной кампании в Беларуси. МИД, в свою очередь, дает ЕС «свой официальный взгляд на развитие событий». «Я их прошу только об одном: чтобы анализируя ситуацию в Беларуси, они делали выводы на основании объективного анализа и после этого вносили предложения в свои столицы", - подчеркнул он.

Макей также предостерег от проведения параллелей с событиями 2010 года. "Заверяю вас, что режим силен, спокоен и мы уверены, что ситуация будет под контролем. Я понимаю, что после этого будет шквал критики лично в мой адрес и я буду в очередной раз включен в список "врагов прогрессивного человечества", но тем не менее, - сказал министр. - Если случатся нежелательные события, которые отбросят нас в 2010 год, то третьей оттепели не будет. Восстановление нормальных отношений с другими странами займет намного больше времени, чем после 2010 года".

 
 
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По мнению главы МИД, «это никому не нужно, невыгодно». В последние годы Беларусь наладила отношения с ЕС, но, если в стране повторятся события 2010 года,...
 
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