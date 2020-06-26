ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Джастин Бибер подал в суд иск на девушек, обвинивших его в сексуальном насилии

26.06.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На днях 26-летний известный канадский певец Джастин Бибер оказался невольным участником секс-скандала: две девушки, чьи реальные имена не разглашаются, обвинили его в сексуальном насилии, выступив с заявлениями в соцсетях. Музыкант не только ответил на обвинения одной из них, но и решил судиться с ними. Бибер подал иск о клевете на 20 миллионов долларов, пишет spletnik.ru.


Фото: Vogue

По словам адвокатов певца, все обвинения против него по этому делу «фактически невозможны и опровергаются как неоспоримыми документальными доказательствами, так и собственными признаниями отдельных лиц». Так, одна из девушек утверждала, что подверглась сексуальному насилию со стороны певца в отеле Four Seasons 9 марта 2014 года, однако певец в нем не останавливался, что могут подтвердить свидетели и документальные доказательства.

— Она выдумала эту историю, потому что было публично сообщено, что Бибер обедал в ресторане Four Seasons 10 марта 2014 года, поэтому она предположила, что Джастин останавливался в отеле. Однако, несмотря на то что он посетил ресторан, он не остановился в отеле Four Seasons, — говорят его адвокаты.

Бибер представил документы, подтверждающие, что в те дни он ночевал в другом отеле вместе со своей бывшей девушкой Селеной Гомес.

Другая девушка утверждала, что певец изнасиловал ее 5 мая 2015 года в отеле Langham в Нью-Йорке. Но и эти обвинения были опровергнуты адвокатами певца, заявившими, что эта обвинительница — большая фанатка Бибера, которая «безумно хочет встретиться с ним и отчаянно хочет его внимания и славы», а певец в тот день был на афтепати Met Gala, что может подтвердить большое число свидетелей.

В иске, поданном адвокатами певца, также отмечается, что девушки, вероятно, действовали сообща, так как их публикации в твиттере появились примерно в одно время. Стоит отметить, что после публичного ответа Бибера одной из девушек ее аккаунт в твиттере был удален.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам адвокатов певца, все обвинения против него по этому делу «фактически невозможны и опровергаются как неоспоримыми документальными доказательствами, так...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вплоть до потери сознания: диетолог рассказала, какие напитки нельзя пить в жару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика