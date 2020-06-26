Лукашенко: «Альтернативщики» кричат: «Пераменаў, пераменаў!» Но никто не говорит, какие перемены

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом Минской области затронул тему выборов.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Все наши «альтернативщики» кричат: «Пераменаў, пераменаў!» Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромной, но никто не говорит, за счет чего. Но я вам должен сказать откровенно: я — государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить, — цитирует президента его пресс-служба.

Он акцентировал внимание, что в Беларуси люди хотят жить справедливо. И если поступить наоборот, то будет беда, которая приведет к «майдану»: «Нельзя наклонять людей, чтобы они потеряли всякую надежду».

— Мы в Беларуси не стали ломать то, что было. Сохраняя потенциал с советских времен, мы прирастаем новым. То есть мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов. Таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране. И никому не верьте, что завалят деньгами и с вертолета еще будут сбрасывать, — сказал президент.