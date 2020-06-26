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Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Солигорский район

26.06.2020 14:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Солигорский район

Действительность требует стремительного движения вперёд. Именно кризисные времена должны становиться толчком – считает Президент. Александр Лукашенко посещает сегодня Солигорский район, где идет речь о перспективах и задачах, и не только отдельного региона.


В начале Президент встретился с активом Минской области. Развитие столичного региона, подчеркнул Глава государства, во многом определяет развитие всей страны. В Минской области представлены все отрасли, виды и формы хозяйствования. Хотя были годы, когда регион был и отстающим. Теперь это уже не так, но даже нынешний кризис, связанный с пандемией, стоит воспринимать не только как беду, считает Александр Лукашенко, но как время возможностей. Поэтому сейчас следует находить новые открывающиеся рынки. Такую задачу Президент поставил перед правительством и Нацбанком.

Также сегодня речь пойдёт о деятельности «Беларуськалия» и конкретно о реализации инвестпроекта по строительству завода «Белкалий-Мигао». Президент посетит это предприятие по производству нитрата калия, созданное совместно с китайскими партнёрами.

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Действительность требует стремительного движения вперёд. Именно кризисные времена должны становиться толчком – считает Президент. Александр Лукашенко посещает...
 
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