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Одноклассники разрешили загружать стикеры пользователям, брендам и авторам

26.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Одноклассники разрешили загружать стикеры пользователям, брендам и авторам

В Одноклассниках появилась возможность загружать свои наборы стикеров.

Пользователям помогает чат-бот, который подсказывает и направляет, забирает изображения и возвращает ссылку на готовый стикерпак.

Теперь пользователи смогут обмениваться эмоциями не только с помощью предложенных стикерпаков, но и создавать свой контент для общения с друзьями и близкими. Например, можно сделать стикеры с общими шутками, любимыми фразами и образами – и поделиться ими с друзьями.

Одноклассники разрешили загружать стикеры пользователям, брендам и авторам

Новый сервис также позволит авторам, знаменитостям и брендам более эмоционально общаться со своими подписчиками в ОК. Бренды с помощью своих стикеров смогут встроиться в ежедневную коммуникацию с пользователями, повысить узнаваемость продукта и увеличить количество контактов с аудиторией. Блогеры и селебрити получат дополнительное вовлечение подписчиков и смогут расширить круг своих фанатов в ОК.

Если пользователю понравился стикер, который он увидел в сообщениях или комментариях, то он сможет добавить себе весь набор, нажав на него. Благодаря этому стикеры органически распространяются среди пользователей соцсети. В ближайшее время в ОК станет доступна статистика установок стикерпаков.

Одноклассники разрешили загружать стикеры пользователям, брендам и авторам

ОК активно развивают платформу стикеров. Ежедневно до 10 млн пользователей ОК  отправляют стикеры в комментариях и сообщениях. В начале 2020 года в соцсети появились персонализированные стикеры, создаваемые нейросетью для брендов. Первым их использовал сервис такси «Ситимобил», получив значительный рост участников группы и 500 тыс. установок за три дня.

 
 
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В Одноклассниках появилась возможность загружать свои наборы стикеров. Пользователям помогает чат-бот, который подсказывает и направляет,...
 
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