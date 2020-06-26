Развитие Минской области во многом определяет развитие страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом региона, передает корреспондент БЕЛТА.

«Столичный регион — не просто основа. Потенциал, которым вы обладаете, по сути представляет собой уменьшенную копию экономики нашей страны. У вас есть все. Представлены все отрасли, все виды и формы хозяйствования», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что тем не менее были годы, когда Минская область была в числе отстающих. «И вранья, и приписок, чего только тут не было. Слава богу, за последнюю пятилетку мы как-то выровнялись. Думаю, что вы не остановитесь и при всех турбулентных обстановках будете двигаться вперед», — сказал Александр Лукашенко.