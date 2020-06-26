Личный рекорд Олега Томашевича

Источник материала: Ивьевский край

25 июня в г. Минске состоялся турнир по легкой атлетике на призы РЦОП. В этих соревнованиях принял участие воспитанник ДЮСШ Ивьевского района Олег Томашевич.

После долгожданной очной борьбы наш земляк праздновал победу. Во второй попытке толкатель отправил снаряд на отметку личного рекорда - 19.80! Тренируется спортсмен под руководством И.И. Нехведовича, И.В.Воронцова.

«Это, конечно, личный рекорд, но не тот, на который я рассчитывал. Я уверен в себе и не раз показывал в деле, что могу толкать за 20-метровую отметку. Рад, что наконец-то мы вышли из онлайн-режима, что встретились все на стадионе и в очной борьбе поборолись за медали первого турнира», - отметил Олег.

Г. Козлов.