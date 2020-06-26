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Официально: завершено производство седана Bentley Mulsanne

26.06.2020 15:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Bentley объявила о прекращении производства седана Mulsanne — до недавнего времени флагманской модели марки. Всего на исторической фабрике в Крю без малого за 10 лет производства было выпущено немногим более 7300 экземпляров Mulsanne, включая вариант с удлиненной базой и различные спецверсии.


Любопытно, что на снимках запечатлен предпоследний Mulsanne с двухцветной окраской кузова, который относится к «прощальной» и лимитированной 30 единицами серии 6.75 Edition в обработке придворного ателье Mulliner. Его в скором времени доставят покупателю в США, а вот последний собранный экземпляр седана в Bentley отчего-то вдруг решили засекретить.


Премьера Mulsanne состоялась в 2009 году, в 2012 году подоспел первый эксклюзивный вариант, над которым работало отделение Mulliner. Спустя еще три года седан обзавелся «разогретой» версией с форсированным до 537 л.с. мотором V8 объемом 6,75 л. В 2016 году Mulsanne был модернизирован, а в гамме появился вариант с увеличенной на 25 см колесной базой.


Напомним, что совсем недавно в Крю был готов и последний нижневальный двигатель V8, который был разработан еще в 50-х гг. Собственно, его и установили на один из «прощальных» седанов Mulsanne.

 
 
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Компания Bentley объявила о прекращении производства седана Mulsanne - до недавнего времени флагманской модели марки.
 
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