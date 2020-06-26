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Официально: завершено производство седана Bentley Mulsanne
Источник материала: Tut.by
Компания Bentley объявила о прекращении производства седана Mulsanne — до недавнего времени флагманской модели марки. Всего на исторической фабрике в Крю без малого за 10 лет производства было выпущено немногим более 7300 экземпляров Mulsanne, включая вариант с удлиненной базой и различные спецверсии.
Любопытно, что на снимках запечатлен предпоследний Mulsanne с двухцветной окраской кузова, который относится к «прощальной» и лимитированной 30 единицами серии
Премьера Mulsanne состоялась в 2009 году, в 2012 году подоспел первый эксклюзивный вариант, над которым работало отделение Mulliner. Спустя еще три года седан обзавелся «разогретой» версией с форсированным до 537 л.с. мотором V8 объемом 6,75 л. В 2016 году Mulsanne был модернизирован, а в гамме появился вариант с увеличенной на 25 см колесной базой.
Напомним, что совсем недавно в Крю был готов и последний
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Компания Bentley объявила о прекращении производства седана Mulsanne - до недавнего времени флагманской модели марки.
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