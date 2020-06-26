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Как пользоваться косметикой летом? Рассказывает специалист

26.06.2020 15:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как пользоваться косметикой летом? Рассказывает специалист

Главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева рассказала, как пользоваться косметикой летом в жару, пишет «РИА Новости».

Летом на кожу лица обязательно нужно наносить минеральную пудру и использовать декоративную косметику, так как она защищает эпидермис от грязи, пыли, пыльцы и других нежелательных химических элементов, которые могут содержаться в атмосфере, например, в автомобильных выхлопных газах.

В жаркую погоду также желательно использовать специальные салфетки, которые снимают излишки жира с кожи лица, и термальную воду. В применении будут полезны и сыворотки, увлажняющие крема и молочко. Специалист советует применять эти средства перед сном, чтобы кожа успела обогатиться питательными и полезными минералами за ночь.

Фото: Bárbara Daléssio/Flikr.com/CC BY 2.0

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Главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева рассказала, как пользоваться косметикой летом в жару, пишет «РИА Новости». Летом на кожу лица...
 
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