Как пользоваться косметикой летом? Рассказывает специалист

Источник материала: ОНТ

Главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева рассказала, как пользоваться косметикой летом в жару, пишет «РИА Новости».

Летом на кожу лица обязательно нужно наносить минеральную пудру и использовать декоративную косметику, так как она защищает эпидермис от грязи, пыли, пыльцы и других нежелательных химических элементов, которые могут содержаться в атмосфере, например, в автомобильных выхлопных газах.

В жаркую погоду также желательно использовать специальные салфетки, которые снимают излишки жира с кожи лица, и термальную воду. В применении будут полезны и сыворотки, увлажняющие крема и молочко. Специалист советует применять эти средства перед сном, чтобы кожа успела обогатиться питательными и полезными минералами за ночь.

Фото: Bárbara Daléssio/Flikr.com/CC BY 2.0

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