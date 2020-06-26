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Обгон запрещён! ГАИ проводит единый день безопасности по предупреждению ДТП

27.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

26 июня на территории Новогрудского и Кореличского районов Госавтоинспекцией проводится комплекс мероприятий по предупреждению ДТП из-за несоблюдения водителями транспортных средств правил обгона, выезда на полосу встречного движения. Обгон — один из наиболее сложных маневров, который предполагает наличие у водителя не только уверенных навыков управления транспортным средством, но и правильной оценки дорожной ситуации перед его выполнением. Как правило, обгон осуществляется в режиме набора скорости, с выездом на встречную полосу движения, что неизменно повышает степень опасности данного маневра.

Обгон запрещён! ГАИ проводит единый день безопасности по предупреждению ДТП

Помните, что до начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса, на которую он намерен выехать, свободна, и своими действиями он не создаст угрозу безопасности, не заставит других участников движения изменить направление движения или снизить скорость. Не начинайте обгон, если водитель транспортного средства, движущегося впереди по той же полосе, подал сигнал левого поворота или следующие за вами водители начали обгон.

Нельзя обгонять:

в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещен», «Обгон грузовым автомобилям запрещен», на поворотах дороги, обозначенных дорожными знаками «Опасный поворот», «Опасные повороты», на подъемах, обозначенных дорожным знаком «Крутой подъем», а также при наличии дорожной разметки 1.1 (за исключением обгона одиночного транспортного средства, движущегося со скоростью менее 30 км/ч), в конце подъемов и на других участках дорог с ограниченной обзорностью дороги;

на обозначенных и (или) регулируемых перекрестках;

на пешеходных переходах и ближе 50 метров от них в обе стороны;

при недостаточной видимости дороги;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними.

Госавтоинспекция напоминает, что административная ответственность за нарушение правил обгона либо выезда на полосу встречного движения, в случаях, когда это запрещено ПДД, в соответствии со ст. 18.14 ч.8 КоАП Республики Беларусь, предусмотрена в виде штрафа от 2 до 10 базовых величин, также возможно лишение права управления до 1 года.
Уважаемые водители! Обдумывайте каждый свой маневр, будьте внимательны за рулем. Прежде чем совершать обгон, неоднократно убедитесь в его безопасности.


Дмитрий ОСКЕРКО,
начальник МО ГАИ

 
 
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26 июня на территории Новогрудского и Кореличского районов Госавтоинспекцией проводится комплекс мероприятий по предупреждению ДТП из-за несоблюдения водителями...
 
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