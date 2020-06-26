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В Украине затопило более 260 населённых пунктов. Власти обратились за помощью к ЕС и НАТО

26.06.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Из охваченных наводнением регионов западной Украины эвакуировали более 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине затопило более 260 населённых пунктов. Власти обратились за помощью к ЕС и НАТО

В Украине затопило более 260 населённых пунктов. Власти обратились за помощью к ЕС и НАТО

В Украине затопило более 260 населённых пунктов. Власти обратились за помощью к ЕС и НАТО

Непогода испытывает жителей страны с начала недели. Подтоплены свыше 260 населенных пунктов, разрушено более 150 километров дорог, повреждены 170 мостов и сотни зданий.

По предварительным подсчетам, ущерб от непогоды оценивают почти в 9 миллионов долларов.

Причинами масштабных паводков в стране называют обильные осадки, вырубку лесов и застройку прибрежно-защитных полос. На ликвидацию последствий масштабных наводнений понадобится около двух недель.

В Украине затопило более 260 населённых пунктов. Власти обратились за помощью к ЕС и НАТО

В Украине затопило более 260 населённых пунктов. Власти обратились за помощью к ЕС и НАТО

С просьбой оказать помощь в этом процессе украинские власти обратились к Евросоюзу и НАТО.

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Новости Украины. Из охваченных наводнением регионов западной Украины эвакуировали более 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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