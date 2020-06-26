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В Украине затопило более 260 населённых пунктов. Власти обратились за помощью к ЕС и НАТО
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Из охваченных наводнением регионов западной Украины эвакуировали более 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода испытывает жителей страны с начала недели. Подтоплены свыше 260 населенных пунктов, разрушено более 150 километров дорог, повреждены 170 мостов и сотни зданий.
Причинами масштабных паводков в стране называют обильные осадки, вырубку лесов и застройку прибрежно-защитных полос. На ликвидацию последствий масштабных наводнений понадобится около двух недель.
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Новости Украины. Из охваченных наводнением регионов западной Украины эвакуировали более 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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