|
Этому фестивалю более 2000 лет. Как в Китае принято отмечать праздник драконьих лодок
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае состоялся традиционный праздник драконьих лодок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители в этот день стараются употребить традиционное блюдо – лепешки из клейкого риса, завернутые в листья бамбука или тростника, а затем соревнуются в гонках на драконьих лодках. Эти состязания проходят по всей стране и считаются одной из главных традиций.
Команда гребцов из 20 человек должна преодолеть дистанцию до 1,5 километров. В 2020 году масштабным гуляньям в некоторых регионах помешала непростая эпидемиологическая обстановка, тем не менее праздник удался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. В Китае состоялся традиционный праздник драконьих лодок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История этого фестиваля, который считается...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)