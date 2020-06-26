ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Этому фестивалю более 2000 лет. Как в Китае принято отмечать праздник драконьих лодок

26.06.2020 15:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае состоялся традиционный праздник драконьих лодок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История этого фестиваля, который считается одним из основных в стране, насчитывает более 2000 лет.

Этому фестивалю более 2000 лет. Как в Китае принято отмечать праздник драконьих лодок

Этому фестивалю более 2000 лет. Как в Китае принято отмечать праздник драконьих лодок

Жители в этот день стараются употребить традиционное блюдо – лепешки из клейкого риса, завернутые в листья бамбука или тростника, а затем соревнуются в гонках на драконьих лодках. Эти состязания проходят по всей стране и считаются одной из главных традиций.

Этому фестивалю более 2000 лет. Как в Китае принято отмечать праздник драконьих лодок

Этому фестивалю более 2000 лет. Как в Китае принято отмечать праздник драконьих лодок

Этому фестивалю более 2000 лет. Как в Китае принято отмечать праздник драконьих лодок

Команда гребцов из 20 человек должна преодолеть дистанцию до 1,5 километров. В 2020 году масштабным гуляньям в некоторых регионах помешала непростая эпидемиологическая обстановка, тем не менее праздник удался.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. В Китае состоялся традиционный праздник драконьих лодок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История этого фестиваля, который считается...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какая погода будет в Беларуси в последние выходные июня?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика